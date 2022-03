"Kitchen impossible": So lief das Kochduell von Tim Mälzer gegen Cornelia Poletto

Kitchen Impossible: Tim Mälzer tritt gegen Cornelia Poletto an. Hier sehen sie die ganze Folge der Staffel 7. Uhrzeit, Sender, Online: Alle Infos.

14.03.2022 | Stand: 10:48 Uhr

Jede Woche tritt der selbsternannte "Küchenbulle" Tim Mälzer in Kitchen Impossible zum Duell an. Gegen Star-Köche, Promi-Gastronomen und gegen die Koch-Elite Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Aktuell läuft bereits die 7. Staffel des Erfolgs-Formats mit Tim Mälzer. Am Sonntag trat er gegen Cornelia Poletto an.

Worum geht's in Kitchen Impossible?

In diesen Koch-Duellen geht es hitzig zu - und es fällt auch der ein oder andere fiese Spruch: Jeden Sonntag kämpft Star-Koch Tim Mälzer kulinarisch gegen einen anderen Spitzenkoch an. Die Meister ihres Fachs stellen sich dabei gegenseitig auf die Probe. In einer schwarzen Box werden unbekannte Gerichte geliefert. Die Köche müssen diese analysieren und später in der am Herkunftsort nachkochen - ohne Rezept.

Dabei sollte das Essen möglichst nah am Original sein, darauf legt die Jury am Ende besonders viel wert.

Tim Mälzer gegen Cornelia Poletto: So lief Folge am Sonntag, 13.03

Der Star-Koch greift in der neuen Folge "Kitchen impossible" gleich die Schwachstellen seiner Kontrahentin an: Nordische Küche und vor allem das indische Gericht bringen Köchin Poletto zum Schwitzen und Fluchen. Und sie entsetzt Original-Koch Manish Bahukhandi mit ihrem Einkauf für das Chicken Raj Kachori. Viel zu viele Gewürze... Eine indische Fertig-Gewürzmischung aus dem Supermarkt muss also her. Bahukhandi: "Das ist in meiner Küche absolut verboten!"

Auch setzt Poletto lieber auf den Back- als auf den Tandoori-Ofen. Bevor das indische Hühnchen anbrennt - sicher ist sicher. Die Jury kann das aber nicht so ganz überzeugen: 5,9 von 10 Punkten bekommt die Köchin für das "eher ein bisschen italienisch als indisch" schmeckende Chicken Raj Kachori. Die Bilanz der Köchin: "Es war echt hart."

Cornelia Poletto in Norwegen: Regenströme und Raucharoma

Noch härter wird es für die Star-Köchin im norwegischen Saltstraumen. Angeln, Feuer machen und strömender Regen steht hier für Cornelia Poletto auf dem Programm. "Kabeljau und irgendwelches Bröselzeugs drum rum" beschreibt sie ihr Gericht aus der Black Box. Unter diesen Umständen lässt sie schon mal zu einem frustrierten "Tim, ich hasse dich!" hinreißen.

Wenigstens steht ihr der Däne Brian Bojsen beim Kochen zur Seite. Mälzer ist auf jeden Fall schwer beeindruckt von Poletto, die ohne Murren in ihrem Regenanzug an Werk geht. Sie gibt alles - aber die Sojasauce fehlt. Die Jury bewertet ihr Gericht deshalb nur mit 6,9 von 10 Punkten - "zu wenig" findet Tim Mälzer. Vielleicht hat er aber auch nur ein schlechtes Gewissen.

Einfachere Aufgaben für Kontrahent Tim Mälzer?

Cornelia Poletto lässt Mälzer erst ein Rehmedaillon in Totentrompetenmantel und Capuns vom Schweizer Sternekoch Martin Dalsass nachkochen. Das haut Mälzer aber nicht aus den Socken: "Ich bin bisschen gelangweilt." Unterschätzen sollte er das Gericht aber nicht: Die Capuns-Krautwickel füllt er mit Gnocchi-Teig, dort sollte aber Spätzle-Teig hinein. Für die seltsame Konsistenz gibt es eine Rüge von der Jury - aber es reicht dennoch für 7,8 Punkte.

Für die zweite Challenge geht es für den "Küchenbullen" nach Italien in die Küche von Anna Maria Barbieri. Mälzer verliert spontan sein Herz an die italienische Nonna: "Ich will jetzt ihr gefallen. Die Jury ist mir egal."

Vielleicht ist es das Herzrasen, aber gleich zu Beginn droht Mälzer an der Basilikumcreme zu scheitern. Die 76-jährige Barbieri amüsiert sich köstlich darüber: "Was für ein sympathischer Witzbold." Den Rest der Mangold-Parmesan-Küchlein, Fischröllchen und des Parmesan-Gerichts mit Blätterteigecken meistert Mälzer aber gekonnt und holt sich das verdiente Lob von seiner Lieblings-Nonna: "Bravo, Tim!". Die Jury ist zwar mit 7,6 Punkten nicht ganz so begeistert, aber dennoch reicht es für einen Sieg für Tim Mälzer gegen Cornelia Poletto.

