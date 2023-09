König Carl XVI. Gustaf ist der kühle Schwede mit den warmen Worten

Seit 50 Jahren ist Carl Gustaf König von Schweden. Sein Start war holprig. Bis Silvia Sommerlath in sein Leben trat. Und da war noch ein besonderer Moment.

17.09.2023 | Stand: 18:50 Uhr

Wenn man die 50 Jahre, die Carl Gustaf nun schwedischer König ist, auf zwei Momente reduzieren will – Momente, die eine so lange Regentschaft vielleicht erst möglich machten –, dann trug sich der erste im Jahr 1976 zu. Carl XVI.Gustaf Folke Hubertus war zu dem Zeitpunkt drei Jahre Monarch. Es waren drei schwierige Jahre gewesen. Er hatte direkt das Erbe seines strengen Großvaters Gustav VI. Adolf angetreten, ach was: war quasi in die Rolle hineingestolpert, wirkte mit seinen 27 Jahren unbeholfen und nervös. Und das in einer Zeit, in der Schwedens Monarchie eh schon tief in der Krise steckte. Per Verfassungsreform hatte die sozialdemokratische Regierung die politischen Mitbestimmungsrechte des Königs fast komplett gekappt. Das Land stand an der Schwelle zur Republik.

Bis eben das Jahr 1976 kam – und Carl Gustaf die aus Heidelberg stammende Silvia Sommerlath heiratete. An der Seite der so charmanten wie starken Deutschen wuchs erst die Selbstsicherheit des Königs und dann die Zuneigung des Volkes. Mit Geburt der drei Kinder Victoria, heute 46, Carl Philip, 44, und Madeleine, 41, entstand eine Art Familienmonarchie. Der schwedische Hof wurde nicht mehr ernsthaft infrage gestellt– auch wenn sich Carl Gustaf gerade auf internationalem Terrain als nicht immer trittsicher herausstellen sollte.

Am Wochenende feiern Carl Gustaf und seine Frau Silvia das Thronjubiläum in Stockholm

Der zweite Moment war ein besonders trauriger: Als Schweden nach dem Tsunami 2004 seinen etwa 500 toten Landsleuten gedachte, fand der von vielen als kühl wahrgenommene König erstaunlich warme Worte. Den Angehörigen sagte er vor laufender Kamera, er wisse genau, was es bedeute, ohne Vater groß werden zu müssen. In der Tat: Carl Gustaf war keine neun Monate alt, als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz starb. Royale Beobachter sagen, gerade die eigene Erfahrung habe dazu geführt, dass der König Tochter Victoria, die Kronprinzessin, so behutsam auf ihre künftige Aufgabe vorbereite. Seine Stellung war fortan so gefestigt, dass die Schweden ihm später sogar den Skandal um eine Affäre mit einer Sängerin und nachgesagte Besuche im Rotlichtmilieu verziehen.

Am kommenden Wochenende nun wird das Thronjubiläum groß gefeiert. Höhepunkt: ein prachtvoller Umzug von Carl Gustaf und Silvia, heute 77 und 79 Jahre alt, am Samstag durch Stockholm (14.15 Uhr, live in der ARD). Womöglich noch so ein besonderer Moment.