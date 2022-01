Ist Laura Müller wirklich schwanger? Jetzt meldet sich die 21-Jährige zu Wort

Erwarten Michael Wendler und Laura Müller ein Kind? Diese Frage beschäftigte am Mittwoch viele Medien. Nun meldet sich die 21-Jährige auf Instagram zu Wort.

27.01.2022 | Stand: 15:38 Uhr

Laura Müller (21) und Michael Wendler (49) sind seit 2020 verheiratet. Die beiden machten bisher kein Geheimnis daraus, eines Tages Eltern werden zu wollen. Nun tauchte am Mittwoch ein Foto auf, das eine junge Frau in einem Supermarkt zeigt. Sie sieht aus wie die 21-Jährige. Aber handelt es sich dabei wirklich um Laura Müller?

Magazin veröffentlicht Foto von junger Frau

Das „OK Magazine“ veröffentlichte die Aufnahme mit der jungen Frau. Viele Medien berichteten daraufhin über die Geschichte. Auch unsere Redaktion griff das Thema auf über die Gerüchte, ob Laura Müller schwanger sein könnte.

Jetzt meldet sich die Wendler-Gattin selbst zu Wort. Bei dem Foto mit der schwangeren Frau soll es sich um ein Fake handeln. Dieser sei offenbar von dritten bewusst in Umlauf gebracht worden, berichtet Bild: Das Foto, das in Deutschland und nicht in den USA entstanden sein soll, zeige nicht Laura Müller.

Laura Müller: Nein ich bin nicht schwanger

Auch auf Instagram veröffentlichte Laura Müller am Donnerstag in einer Story ein Schwarz-Weiß-Foto von sich mit einem klaren Statement. "Nein, ich bin aktuell nicht schwanger."

Das Statement von Laura Müller auf Instagram. Bild: Instagram, lauramuellerofficial

Das sagt Wendlers Frau zu den Urhebern

Lesen Sie auch

Nachwuchs bei den Wendlers? Foto mit Babybauch: Laura Müller soll schwanger sein - Wird der Wendler Vater?

In ihrem Statement richtet die 21-Jährige zudem einen Appell an denjenigen, der dieses angebliche Schwangerschaftsfoto in Umlauf gebracht hatte: „An all diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür nutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch bemerken, wann man eine Grenze überschreitet.“

„Jede Frau sollte respektiert werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen“, schreibt Müller weiter. Sie selbst genieße ihr „Leben in vollen Zügen“ und sei „dennoch immer wieder darüber verwundert, dass mich andere Menschen in Erklärungsnot bringen“.

Laura Müller und Michael Wendler leben in den USA

Laura Müller und Michael Wendler leben inzwischen gemeinsam in den USA. Der umstrittene Schlager-Sänger hatte wie berichtet Verschwörungstheorien über Instagram verbreitet - sein Konto war daraufhin gesperrt worden.

Lesen Sie auch: Helene Fischer über Olympia-Song: Hoffe, dass er Glück bringt