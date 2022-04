Leiche in Esslingen gefunden - Mann wurde offenbar ermordet

In Esslingen ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In einem Waldstück in Esslingen in Baden-Württemberg ist ein Toter gefunden worden. Das berichtete die Polizei in Reutlingen am Dienstag.

Wie es beim Polizeipräsidium hieß, sei der Mann vermutlich getötet worden. Um wen es sich bei dem Toten in Esslingen handelt, erklärten die Beamten nicht. "Die Identifizierung der Leiche dauert an", sagte ein Sprecher.

Die Polizei in Reutlingen richtete eine Sonderkommission zu dem mutmaßlichen Verbrechen ein. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat wohl am Ostermontag. Zu Hintergründen oder Motiv hielten sich die Beamten zunächst bedeckt. Auch zu einem möglichen Verdächtigen wurde zunächst nichts bekannt.

Leichnam in Wald in Esslingen entdeckt

Die Polizei riegelte den Fundort der Leiche ab. Neben Spurensicherung und Kripo-Fahndern war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um das Gelände abzusuchen.

Die Ermittlungen dauern an.

