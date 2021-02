"Let's Dance" bei RTL: Obama, ein Mann ohne Unterleib und ein schöner Kicker

Am Freitagabend startet "Let's Dance" 2021 auf RTL. Mit dabei ist eine bunte Auswahl an Stars. Von einer Präsidenten-Verwandten bis hin zum Malle-Sänger.

26.02.2021 | Stand: 11:36 Uhr

Start frei für Let's dance 2021 - mit durchaus ungewöhnlichen Kandidaten. Als sich Jan Hofer (69) im Dezember als Chefsprecher der «Tagesschau» verabschiedete, untermalte er das mit einer Geste. Hofer legte mit einem Lächeln seine Krawatte ab, die all die Jahre eine Art Berufsbekleidung für ihn war. Die Symbolik war schon damals nicht zu übersehen. Der stets bedachte Nachrichtensprecher macht sich nun locker. Welche wahre Wucht ein geöffneter Schlips entfalten kann, wird man allerdings erst heute auf RTL sehen können. Jan Hofer wird dann zum Tänzer. Im Fernsehen.

Kandidaten bei Let's Dance 2021: Auch Barack Obamas Halbschwester Auma ist dabei

Die RTL-Show «Let's Dance» hat sich den Ruf erarbeitet, Prominente mal in einem anderen, durchaus angenehmen Licht zu zeigen. Deswegen sagen auch viele eine Teilnahme zu, die man in anderen, weniger schmeichelhaften Formaten wie etwa dem Dschungelcamp vergeblich sucht. So wild wie in diesem Jahr war die Mischung auf dem Parkett allerdings noch nie. Über verschlungene Umwege ist sogar das Oval Office im Weißen Haus involviert.

Neben Hofer, hinter dem gefühlt gerade erst die «Tagesschau»-Tür ins Schloss gefallen ist, bewirbt sich unter anderem Auma Obama (61) um den Titel «Dancing Star 2021». Die Germanistin hat sich Meriten als Soziologin und Journalistin erworben - bekannt wurde sie aber vor allem als Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (59). Bei RTL konkurriert sie nun mit dem Ballermann-Barden Mickie Krause (50), durch einschlägige Hits wie «Zehn nackte Friseusen» oder «Schatzi schenk mir ein Foto!» bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Auma Obamas Halbbruder eher nicht weiß, wer Mickie Krause ist.

Haben alle Stars Tanztalent?

Die Motivationslage zur Teilnahme an der Show, die körperlich anstrengend und sich je nach Platzierung für die Kandidaten über Monate ziehen kann, ist unterschiedlich. Krause ließ sich von RTL mit dem Satz zitieren: «Ich mache bei "Let's Dance" mit, weil schon sehr viele untalentierte Promis da mitgemacht haben – da darf ich eigentlich nicht fehlen!» Hofer erklärte: «Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe - 172 Zentimeter - präsentieren kann.»

Let's Dance: Diese Stars tanzen 2021 über das Parkett

Fast 36 Jahre lang schickte er die Zuschauer mit dem Neusten aus der Welt in den Abend. Jetzt versucht sich der ehemalige Chef-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer auf der Let's-Dance-Tanzfläche. Schon seit einiger Zeit ist der 68-Jährige auch auf der Social-Media-Plattform TikTok unterwegs. Nach seinem Karriereaus will er sich jetzt neuen Leidenschaften widmen. Die RTL-Tanzshow startet am 26. Februar. Senna Gammour wurde bekannt durch ihre Teilnahme an der ProSieben Show "Popstars". Hier gewann sie den Wettbewerb und wurde Teil der Girlband "Monrose". Nach deren Trennung 2011 ist sie heute vor allem auf Instagram und als Autorin aktiv. Auch sie nimmt 2021 an der Tanzshow Let's Dance teil. Nicolas Puschmann war 2019 der erste "Prince Charming" in der gleichnamigen Datingshow für schwule Männer auf VOX. Dort fand der seine große Liebe mit Lars Tönsfeuerborn ("Dschungelshow 2021"), die vergangenes Jahr ein Ende fand. Nun steht Puschmann allein vor der Kamera und kämpft bei Let's Dance um den Sieg. Seine Teilnahme bringt eine Neuerung mit sich: Denn Puschmann wird als erster männlicher Kandidat mit einem Tanzpartner tanzen! Wenn der Ballermann geschlossen ist, kommt Mickie Krause eben auf die Bühne von Let's Dance. Der Mallorca-Sänger ist bisher weniger für sein Bewegungstalent und mehr für seine Hits wie "Schatzi schenk mir ein Foto" oder "Ich bin solo" bekannt. Er sagt: „Ich mache bei „Let's Dance" mit, weil schon sehr viele untalentierte Promis da mitgemacht haben – da darf ich eigentlich nicht fehlen!" Kai Ebel ist schon lange Zeit bei RTL zu sehen. Von 1992 bis 2020 berichtete er live von den Rennstrecken der Formel-1. Jetzt nach dem Ende seiner Karriere hat er Lust zu tanzen: „Ich bin die Rennstrecken der Welt abgelaufen, jetzt brauche ich statt Asphalt mal Parkett unter den Schuhen…" Wer Lola Weippert nicht aus dem Radio kennt, könnte sie schon einmal auf Instagram gesehen haben. Dort hat die ehemalige bigFM-Moderatorin über 300.000 Follower. Seit 2020 ist sie auch im TV zu sehen, in Zukunft wird sie die RTL-Sendung "Temptation Island" moderieren. Jetzt steht sie für ihren neuen Heimat-Sender aber erst einmal bei Lets Dance vor der Kamera! Schon seit über fünf Jahren steht Valentina Pahde für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. Nebenbei war die Schauspielerin auch einmal musikalisch aktiv, jetzt ist die Münchenerin bei der Tanz-Show Let's Dance dabei. Auch Schauspieler Erol Sander tanzt 2021 über das Parkett von Let's Dance. Der 52-Jährige ist aus deutschen Fernsehserien wie "Mordkommission Istanbul" oder "Die Alpenklinik" bekannt. Er sagt: „Das Tanzen ist eine Bereicherung für mich als Schauspieler. Ich finde es spannend, professionell tanzen zu lernen und freue mich sehr auf meine Teilnahme bei Let's Dance." Ihr Name lässt es bereits erahnen: Auma Obama ist die Halbschwester des ehenmaligen US-Präsidenten Barack Obama. Aber auch sie selbst hat eine vielfältige Vergangenheit hinter sich. Sie ist promovierte Germanistin, Autorin, freie Journalistin und setzt sich mit ihrer eigenen Stiftung Sauti Kuu Foundation für die Chancengleichheit von Kindern in Afrika ein. Bei ihrer Teilnahme an der RTL-Show Lets Dance gehe es ihr vor allem um den Spaß, sagt Obama. Die niederländische Sängerin Ilse DeLange dürfte mittlerweile auch einigen Zuschauern in Deutschland bekannt sein. Erst im vergangenen Jahr war sie Teil der VOX-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Zuvor war sie bereits im niederländischen Fernsehen bei "The Voice of Holland" als Coach zu sehen. Jetzt will sie bei Let's Dance das Tanzen lernen! Bisher ist Simon Zachenhuber ungeschlagen, ob das auch im Tanzwettbewerb so bleibt? Der 22-Jährige ist Profiboxer im Mittelgewicht und hat bisher jeden seiner Kämpfe gewonnen, sechs davon mit einem K.O.-Sieg. Er sagt: „Normalerweise tänzle ich im Ring die Gegner aus. Jetzt versuche ich mit meiner Partnerin die Konkurrenz schwindelig zu tanzen." Das deutsche Model Kim Riekenberg stand schon für Star-Fotograf Peter Lindbergh vor der Kamera und zierte das Cover der Zeitschrift "Elle". Jetzt freut sich das international bekannte Model auf ihre Teilnahme an der RTL-Show Let's Dance! Rùrik Gislason ist ein isländische Profifußballer. 2015 stand er mit dem 1.FC Nürnberg erstmals für einen deutschen Verein auf dem Platz. 2020 beendete er seine Karriere beim Zweitligisten SV Sandhausen. Er sagt: "Nach meinem Rücktritt vom Fußball habe ich beschlossen, offen für neue Dinge zu sein, und Tanzen ist definitiv neu für mich." Vanessa Neigert wurde 2009 durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. In den vergangenen Jahren war die Schlager-Sängerin vor allem in Sendungen wie "Immer wieder sonntags" oder dem "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen. Mit ihrer Teilnahme an der Tanzshow erfüllt sich für die 28-Jährige ein Traum: „Mein Herzenswunsch, bei „Let's Dance" dabei zu sein, ist in Erfüllung gegangen!"

Ein isländischer Fußballprofi und bekannte RTL-Gesichter

Auch bei den anderen Startplätzen bewies RTL Kreativität. So wird sich etwa auch der Isländer Rùrik Gislason die Tanzschuhe schnüren. Bekannt wurde er eigentlich in Fußballtretern, vor allem während der Weltmeisterschaft 2018. Die sportliche Performance war nicht weltbewegend, Gislason - stahlblaue Augen, blondes Haar, gemeißelte Gesichtszüge - überzeugte aber optisch. Vor seiner Einwechslung in einer Partie gegen Argentinien hatte er rund 30 000 Instagram-Follower - wenig später waren es mehr als eine Million. Schnell bekam er den inoffiziellen Titel «Der schönste Fußballer der Welt» und wurde Teil von Artikeln, die sich nicht im Kern um sportliche Belange drehten («Frauen wollten für mein Sperma zahlen»).

Weitere Tanzschüler sind Sportreporter und Mode-Paradiesvogel Kai Ebel (55), Schauspielerin Valentina Pahde (26), Monrose-Sängerin Senna Gammour (41), Schauspieler Erol Sander (52), Moderatorin Lola Weippert (24), Musikerin Ilse DeLange (43), Model Kim Riekenberg (26), Boxer Simon Zachenhuber (22) und Sängerin Vanessa Neigert (28). Zudem ist der Ex-«Prince Charming» Nicolas Puschmann (29) dabei, der mit einem Mann tanzen wird.

Vor dem ersten Tanz kommt die Kennenlernshow

Los geht es mit der sogenannten Kennenlernshow und der Frage, wer mit wem tanzen wird. Das Prinzip bleibt das gleiche: Jeder Promi bekommt einen Profi an die Seite gestellt. Klar ist schon, dass Massimo Sinató (40) nicht in der Verlosung ist. Der Profi-Tänzer, der den Wettbewerb im vergangenen Jahr mit Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli gewann, setzt aus, weil er die Geburt seines Kindes erwartet.

Lesen Sie auch: Narr oder Nervensäge? Satiriker Jan Böhmermann feiert 40. Geburtstag