Let's Dance-Kandidatin Cheyenne Savannah Ochsenknecht im Portrait

Cheyenne Savannah Ochsenknecht ist eine der Let's Dance Kandidatinnen in der 15. Staffel der Tanz-Show auf RTL. Die Influencerin im Steckbrief und privat.

23.02.2022 | Stand: 14:01 Uhr

Seit vergangenem Freitag läuft auf RTL die 15. Staffel von Let's Dance. Mit von der Partie ist die Influencerin Cheyenne Savannah Ochsenknecht. Das Nesthäkchen der Familie Ochsenknecht wagt sich nun auf den Dancefloor und tanzt mit 14 anderen Prominenten um den Sieg. Auf dem Weg zum ersten Trainingstag für Let's Dance schreibt sie auf Instagram: "Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst und werde an mir arbeiten!"

Steckbrief von Cheyenne Savannah Ochsenknecht:

Geburtstag: 6. Juni 2000

6. Juni 2000 Alter : 21 Jahre

: 21 Jahre Sternzeichen: Zwilling

Zwilling Wohnort: Graz, Österreich

Graz, Österreich Familienstand: verlobt und ein Kind

verlobt und ein Kind Ausbildung: Model und Influencerin

Wer ist der Vater von Cheyenne Ochsenknecht?

Der Vater von Cheyenne Ochsenknecht ist der Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Der 66-Jährige wurde unter anderem durch die Komödie "Männer" und den Film "Das Boot" bekannt. Cheyenne Savannah ist die jüngste Tochter des Schauspielers und des Models Natascha Ochsenknecht.

Warum sind die Ochsenknechts berühmt?

Berühmt ist in erster Linie Vater Uwe Ochsenknecht, der als Schauspieler aktiv ist. Die ganze Familie ist jedoch in den Medien präsent. Mutter Natascha Ochsenknecht arbeitete als Model und war bereits in diversen Reality-Shows zu sehen, wie Promi Big Brother oder Promi Shopping Queen. Cheyennes Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht waren ebenfalls als Schauspieler tätig. Bekannt sind sie aus den "Die wilden Kerle"-Filmen. Die ganze Familie (bis auf Papa Uwe) ist nun auch bald in in einer neuen Reality-Show zu sehen.

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Schwester Cheyenne Savannah Ochsenknecht haben auch schon gemeinsam gemodelt, beispielsweise bei der Mercedes-Benz Fashion Week im Rahmen der Berliner Modewoche. Bild: Britta Pedersen, pda

Was macht Cheyenne Savannah Ochsenknecht beruflich?

Die 21-Jährige hat als Model gearbeitet und ist als Influencerin auf Instagram aktiv. Mit 16 Jahren zog Ochsenknecht nach Paris, um dort im Model-Business erfolgreich zu werden. Mit 17 Jahren lief sie bei der "Paris Fashion Week" und ist mittlerweile bei Agenturen in ganz Europa unter Vertrag.

Interessant zu wissen: Bei den Modelagenturen soll sie nur ihren Vornamen angegeben haben, weil sie ihren Erfolg alleine schaffen wollte.

Lesen Sie auch

Dokusoap Diese Ochsenknechts: "Ganz normal sind wir alle nicht"

Auf Instagram hat die 21-Jährige eine große Fan-Gemeinde und setzt sich dort auch gegen Mobbing ein.

Hat Cheyenne Savannah Ochsenknecht einen Freund?

Die Influencerin ist mit Nino Sifkovits verlobt. Im Juni 2019 erzählte das Model erstmals von ihrer Beziehung. Am Anfang des Jahres 2022 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Kennengelernt haben sich die beiden über den Gladbach-Star Valentino Lazaro.

Hat Cheyenne Ochsenknecht ein Kind?

Im März 2021 hat Cheyenne Savannah Ochsenknecht eine Tochter namens Mavie bekommen. Dabei sei die Geburt nicht ohne Probleme verlaufen: Zweimal habe sich die Nabelschnur um den Hals des Babys gewickelt - ein Kaiserschnitt war notwendig.

Seit der Geburt lebt die Familie auf einem Bauernhof in der Steiermark.

Hat Cheyenne Ochsenknecht ihre Lippen machen lassen?

Die 21-Jährige wird immer wieder auf ihre vollen Lippen angesprochen: Sind diese aufgespritzt? Laut eigener Aussage hat die gebürtige Münchnerin dort nie etwas machen lassen. Und der Vorwurf nervt sie.

Wann ist Let's Dance 2022?

Eine Kandidatin der Tanz-Sendung kennt Cheyenne Ochsenknecht bereits: Caroline Bosbach. Die junge CDU-Politikerin war mit ihr in der VOX-Sendung "7 Töchter".

Beide Frauen treten gegeneinander an in der Tanz-Show. Mit von der Partie sind zwölf weitere Kandidatinnen und Kandidaten. Die erste offizielle Wettbewerbsshow findet am 25. Februar auf RTL statt.

Bilderstrecke

Diese Damen und Herren schwingen bei der 15.Staffel von Let's Dance das Tanzbein.