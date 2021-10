Der Literaturnobelpreis 2021 ist vergeben: Der Nobelpreis geht in diesem Jahr an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah.

07.10.2021 | Stand: 13:10 Uhr

Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.