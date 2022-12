Luisa Neubauer liebt Moderator Louis Klamroth

Ganz nebenbei hat Moderator Louis Klamroth bekanntgegeben: Er und die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sind ein Paar. Doch seine Zuschauer könnten sich auf seine journalistische Unabhängigkeit verlassen.

Erst ein neuer Job, jetzt eine neue Liebe: Moderator Louis Klamroth gab in einem Interview fast nebenbei bekannt, dass er und die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ein Paar sind. Die 26-Jährige hatte bereits im Februar 2021 gegenüber der Bild bestätigt, dass sie einen Freund habe. Den Namen wollte sie damals nicht nennen.

Louis Klamroth macht Partnerschaft mit Luisa Neubauer öffentlich

Im Interview mit DWDL bestätigte Klamroth, angesprochen auf Neubauer, beiläufig: "Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen." Ihm sei es wichtig, an dieser Stelle transparent zu sein. "Gleichwohl gilt: Journalistische Unabhängigkeit ist mein Grundsatz. Darauf können sich meine Zuschauerinnen und Zuschauer immer verlassen."

Wer sich auf ein Zusammentreffen der beiden im TV freut, wird wohl enttäuscht: "Und dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst", sagte Klamroth gegenüber DWDL. Seriöser Journalismus sei vor allem sauberes Handwerk. "Dieses Handwerk beherrsche ich", so Klamroth.

Klamroth moderiert "Hart aber Fair"

Klamroth moderiert ab Januar denARD-Polittalk "Hart aber Fair" und tritt damit in die Fußstapfen von Frank Plasberg, der seinen Moderatorenjob nach 22 Jahren an den Nagel hängt. Der 33-Jährige ist kein Unbekannter in der TV-Szene. Bereits seit 2016 moderierte er die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" beim Nachrichtensendern-tv. Er ist der Sohn des bekannten Schauspielers Peter Lohmeyer. Auch er selbst stand immer mal wieder vor der Kamera. Früh bekannt wurde der Junior 2003 durch Sönke Wortmanns Film "Das Wunder von Bern".

Neubauer ist deutsches Gesicht der Klimabewegung

Neubauer ist eine der Hauptorganisatoren der Protestbewegung "Fridays for Future" und das deutsche Gesicht der Klimabewegung. Dort übernimmt die Hamburgerin wichtige Funktionen und entwickelt die inhaltlichen Ansätze weiter. Außerdem ist sie Mitglied bei den Grünen. Neubauer hat auch einen eigenen Podcast. Bei "1,5 Grad – der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer" spricht sie mit Menschen, denen der Kampf gegen die Klimakrise am Herzen liegt.