Kommt bald neuer Schwung in den Fall der verschwundenen Maddie McCann?

Christian B. wird noch immer verdächtigt, 2007 die kleine Madeleine getötet zu haben. Lange kamen die Ermittler nicht voran. Ein Prozess könnte das bald ändern.

24.01.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Praia da Luz ist ein malerisches Feriendorf an der portugiesischen Algarve-Küste. Weiß getünchte Hausfassaden leuchten in der Wintersonne. Palmen säumen die Promenade des Badeortes, dessen Name auf Deutsch „Strand des Lichtes“ bedeutet. Doch über Praia da Luz liegt der Schatten des wohl bekanntesten Vermisstenfalls der jüngeren Kriminalgeschichte. Der Fall der kleinen Maddie.

