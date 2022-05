Das sind die Themen und Gäste heute Abend bei Maischberger im Ersten

Bei Maischberger heute am Dienstag, 10.Mai, hat die Moderatorin fünf Gäste im Studio, darunter ist Karl Lauterbach.

10.05.2022 | Stand: 10:21 Uhr

Sandra Maischberger hat heute am Dienstag, 10. Mai, fünf Gäste in ihrer Sendung. Die wird zum zweiten Mal an einem Dienstag im Ersten ausgestrahlt, denn Maischberger ist jetzt zweimal pro Woche im TV zu sehen.

Heute Abend diskutieren fünf Besucher mit ihr über aktuelle Themen. Hier Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Gäste bei Maischberger heute am 10.5.

Karl Lauterbach SPD

Rüdiger von Fritsch (ehem. Botschafter Deutschlands in Moskau)

Ingo Zamperoni (ARD-Moderator)

Ulrike Herrmann (taz)

Livia Gerster (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)

Das sind die Themen heute bei Maischberger im Ersten

Große Militärparade zum "Tag des Sieges" in Moskau. Wie schlagkräftig ist Russlands Präsident Putin

Seit fünf Monaten ist Karl Lauterbach als Gesundheitsminister im Amt. Trotz sinkender Coronazahlen bleibt er der Mahner. Wird sich die Lage im Herbst wieder verschärfen? Dazu im Studio ist der Bundesgesundheitsminister selbst.

In einer Fernsehansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seine Politik im Ukraine-Krieg erklärt. Über seine Aussagen und andere Fragen diskutieren der ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni, die "taz"-Journalistin Ulrike Herrmann und Politikredakteurin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" Livia Gerster.

maischberger: Uhrzeit und Mediathek heute

Lesen Sie auch

Maischberger heute am 3. Mai Das sind die Themen und Gäste heute Abend bei Maischberger

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das Erste-Mediathek verfügbar.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.