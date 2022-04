Ukrainischer Botschafter heute zu Gast bei Sandra Maischberger

Bei Maischberger heute am Mittwoch, 6. April, hat die Moderatorin sechs Gäste im Studio, darunter ist der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk.

06.04.2022 | Stand: 15:54 Uhr

Sandra Maischberger ist heute am Mittwoch, 6. April, mit "Maischberger. Die Woche" im Ersten auf Sendung. Sechs Gäste diskutieren mit ihr über aktuelle Themen. Hier Gäste, Themen und Uhrzeit der Sendung.

Maischberger heute am 6. April: Das sind die Gäste

Das sind die Themen heute bei Maischberger im Ersten

Die Bilder aus der ukrainischen Kleinstadt Butscha haben weltweit Entsetzen ausgelöst. Hunderte Zivilisten wurden dort offenbar hingerichtet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht angesichts der Gräueltaten von einem Völkermord. Nun fordern immer mehr deutsche Politiker mehr Härte gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin. Sollte Deutschland den Import von russischem Gas und Öl jetzt stoppen? Im Gespräch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der außenpolitische Sprecher der Linkspartei Gregor Gysi.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, wirft Deutschland zu große Nähe zu Russland vor. Von Bundeskanzler Olaf Scholz verlangt er, angesichts des Massakers von Butscha müsse dieser "endlich die Führungsrolle übernehmen und schärfere Sanktionen zur Chefsache erklären". Was genau Andrij Melnyk von der Bundesregierung erwartet, erläutert er im Gespräch mit Sandra Maischberger.

Mit Wochenbeginn hat der Bund die meisten Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben, und ab dem 1. Mai ist die Quarantäne für Infizierte nur noch freiwillig. Handelt die Regierung in Berlin fahrlässig? Schiebt sie die Verantwortung den Ländern zu? Und was kann jetzt noch aus der allgemeinen Impfpflicht werden, die uns vor den Folgen einer nächsten Welle bewahren sollte? Es diskutieren, kommentieren und erklären der Moderator und Autor Ulrich Wickert, die außenpolitische Koordinatorin der "Zeit" Anna Sauerbrey und der Herausgeber von "The Pioneer" Gabor Steingart.

Maischberger. Die Woche: Uhrzeit und Mediathek heute

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch in der Das Erste-Mediathek verfügbar.

Porträt: Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.