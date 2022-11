Reichen Preisbremse und Soforthilfen gegen die Energiekrise? Maischberger heute mit Winfried Kretschmann

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellt sich heute den Fragen von Sandra Maischberger. Infos zu allen Gästen und Themen.

15.11.2022 | Stand: 08:05 Uhr

Gäste und Thema bei Sandra Maischberger heute: Am Dienstag, 15. November, ist die Moderatorin wieder im Ersten mit ihrer Talk-Show auf Sendung und begrüßt mehrere Gäste.

Hier sind alle Infos zu Maischberger heute, Gäste, Thema, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

Gäste bei "Maischberger" heute am 15.11. und dann in der Mediathek

Winfried Kretschmann (B90/Die Grünen, Ministerpräsident Baden-Württemberg

(B90/Die Grünen, Ministerpräsident Markus Blume ( CSU

( Aimée van Baalen (Klimaschutzaktivistin der „Letzten Generation")

(Klimaschutzaktivistin der „Letzten Generation") Hubertus Meyer-Burckhardt (Moderator, Autor)

(Moderator, Autor) Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

(Neue Zürcher Zeitung) Markus Feldenkirchen (Der Spiegel)

"Maischberger": Das sind die Themen heute am 15.11.

Die Union blockiert im Bundesrat das von den Ampel-Parteien geplante Bürgergeld. Weg frei hingegen bei den Entlastungen für Gaskunden. Wie gerecht ist die Reform des Hartz-IV-Systems? Werden Preisbremsen und Soforthilfen gegen die Energiekrise ausreichen? Im Studio ist der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.

Klimaschutzaktivisten kleben sich deutschlandweit immer wieder an Fahrbahnen fest und blockieren den Straßenverkehr. Um das zu verhindern, sitzen in München mehrere Aktivisten in Präventivhaft. Ist diese Maßnahme gerechtfertigt? Wie weit wollen die Klimaschutzaktivisten gehen? Darüber diskutieren die Klimaschutzaktivistin der „Letzten Generation“, Aimée van Baalen und der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU).

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Moderator, TV-Produzent und Autor Hubertus Meyer-Burckhardt, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke und der Spiegel-Autor Markus Feldenkirchen.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek und Wiederholungen

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar. In der Mediathek kann man die Maischberger-Sendungen auch als Wiederholung sehen.

TV / Livestream

Dienstag, 15.11.2022, 22.50 Uhr, Das Erste

TV-Wiederholungen

Mittwoch, 16.11.2022, 2 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 16.11.2022, 20.15 Uhr, tagesschau24

Sandra Maischberger im Porträt

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.