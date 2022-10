Keine Blackout-Gefahr mehr? Maischberger heute mit Bundesfinanzminister Lindner

Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt sich heute den Fragen von Sandra Maischberger. Hier gibt's alle Infos zu allen Gästen und Themen.

19.10.2022 | Stand: 07:17 Uhr

Gäste und Thema bei Sandra Maischberger heute: Am Mittwoch, 19. Oktober, ist die Moderatorin wieder im Ersten mit ihrer Talk-Show auf Sendung und hat mehrere Interviewpartner zu Gast. Hier sind alle Infos zu Maischberger heute, Gäste, Thema, Sendezeit und Wiederholung in der Mediathek.

Gäste bei "Maischberger" heute am 19.10.

Christian Lindner ( FDP

( Omid Nouripour (B‘90/Grüne (Parteivorsitzender)

(B‘90/Grüne (Parteivorsitzender) Nargess Eskandari-Grünberg , (Exil-Iranerin)

, (Exil-Iranerin) Stefan Aust (Die Welt)

(Die Welt) Ulrike Herrmann (taz)

(taz) Jessica Berlin (Politikwissenschaftlerin)

"Maischberger": Das sind die Themen heute am 19.10.22

Der Kanzler hat ein Machtwort gesprochen und damit den wochenlangen Streit zwischen FDP und Grünen um den Weiterbetrieb deutscher AKW beendet. Was bedeutet das für die weitere Zusammenarbeit in der Ampel? Und ist damit die Gefahr von Blackouts abgewendet? Fragen an den Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner.

Das Mullah-Regime im Iran geht unerbittlich gegen die Proteste im Land vor: Polizisten prügeln Demonstrierende nieder, prominente Regimekritiker „verschwinden“ und im Evin-Gefängnis, in dem viele politische Gefangene sitzen, sterben Häftlinge bei einem Brand. Können die Proteste der Regierung in Teheran gefährlich werden? Wie sollte die Bundesregierung reagieren? Im Gespräch der Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Omid Nouripour und die Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg von den Grünen, die anderthalb Jahre im berüchtigten Evin-Gefängnis inhaftiert war.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Herausgeber der Welt-Gruppe Stefan Aust, die taz-Journalistin Ulrike Herrmann und die Politikwissenschaftlerin und Kommentatorin Jessica Berlin.

Maischberger im Fernsehen: Uhrzeit und Mediathek und Wiederholungen

Die Talk-Sendung mit Sandra Maischberger läuft heute Abend um 22.50 Uhr im Ersten und ist auch kostenlos in der ARD-Mediathek abrufbar. In der Mediathek kann man die Maischberger-Sendungen auch als Wiederholung sehen.

TV / Livestream

19.10.2022, 22.50 Uhr, Das Erste

TV-Wiederholungen

20.10.2022, 3.30 Uhr, Das Erste

Sandra Maischberger im Porträt

Sandra Maischberger wurde 1966 in München geboren. Sie ist eine der bekanntesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Maischberger begann ihre journalistische Karriere beim Bayerischen Rundfunk. Von 1987 bis 1989 machte sie eine Ausbildung zur Redakteurin an der Deutschen Journalistenschule München. Über Stationen bei Tele 5 und Bayern 3 landete sie beim Fernsehen. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit der Sendung „Menschen bei Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.