Das sind die Gäste heute Abend bei Markus Lanz

Markus Lanz heute hat neue Gäste in seine ZDF-Sendung eingeladen. Aktuelle Infos zu Thema, Mediathek und Uhrzeit der Lanz-Talkshow am Mittwoch, 29.6.2022.

29.06.2022 | Stand: 16:35 Uhr

Markus Lanz hat heute (29. Juni 2022) neue Gäste in seine Talkshow am Mittwochabend eingeladen. Der ZDF-Moderator spricht mit seinen Talk-Gästen im Studio unter anderem über den Ukraine-Russland-Krieg und Deutschlands Probleme bei der Gas- und Energieversorgung.

Hier die Infos zum aktuellen ZDF-Talk am Mittwoch, 29. Juni.

Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 29.6.22

Lars Klingbeil, Politiker: Der SPD-Chef nimmt Stellung zum Auftritt von Kanzler Scholz beim G7- und NATO-Gipfel sowie zur zukünftigen Rolle Deutschlands in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Klaus Müller, Netzagenturchef: Der Präsident der Bundesnetzagentur äußert sich zur Gasversorgung in Deutschland und erläutert, nach welchen Kriterien im Falle einer Unterversorgung verteilt werden würde.

Gregor Peter Schmitz, Journalist: Der neue "Stern"-Chefredakteur analysiert die Regierungsarbeit der SPD

Liana Fix, Politologin: Sie informiert über die aktuelle Entwicklung des Ukraine-Krieges und meint: "Nach militärischen Gewinnen sind Verhandlungen möglich. Dabei muss Deutschland die Ukraine unterstützen."

Markus Lanz Uhrzeit: Wann kommt die Sendung mit Markus Lanz heute?

Das ZDF strahlt Markus Lanz dreimal jede Woche am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag aus. Heute am Mittwoch beginnt Markus Lanz um 23.15 Uhr. Die Talkshow dauert 75 Minuten lang. Bis um 0.30 Uhr am Donnerstag debattieren Lanz und Gäste über aktuelle Themen und Ereignisse.

Markus Lanz Mediathek: Wann kommt die Sendung als Wiederholung im Stream?

Lanz verpasst? In der ZDF-Mediathek kann die Talkshow von Markus Lanz und seinen Gästen in der Wiederholung geschaut werden - kostenlos und fast unmittelbar nach der aktuellen TV-Sendung ab 1 Uhr morgens im Stream.

Markus Lanz: Sendetermine diese Woche im Juni 22

Lanz ist mit seiner Talkshow diese Woche noch zweimal im ZDF zu sehen.

Mittwoch, 29.6.: Markus Lanz läuft um 23.15 Uhr

Donnerstag, 30.6.: Markus Lanz läuft um 23.15 Uhr

Porträt: Das ist Moderator Markus Lanz

Markus Lanz wurde in Südtirol am 16. März 1969 als Sohn einer Bergbauernfamilie geboren. Der Moderator ist aktuell 53 Jahre alt und besitzt sowohl die deutsche, als auch die italienische Staatsbürgerschaft. Zuerst war Lanz im deutschen Fernsehen bei RTL und wurde dort bekannt. Er vertrat im Herbst und Winter 1998/99 Barbara Eligmann während ihrer Babypause bei RTL-"Explosiv - Das Magazin".

Markus Lanz war privat bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen bereits volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz Angela Gessmann in Südtirol. 2014 und 2018 kamen in diese Ehe zwei Töchter zur Welt.

Markus Lanz ist seit langem mit seiner Ehefrau Angela Gessmann verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archiv)

Markus Lanz ist nicht nur Talkshow-Gastgeber und TV-Moderator, er arbeitet auch als Autor und Fotograf. 2007 veröffentlichte er eine Biografie von Horst Lichter, damals TV-Koch und heute mit "Bares für Rares" erfolgreich. 2011 erschien Lanz' erster Bildband "Grönland: Meine Reisen ans Ende der Welt". Auch seine Gäste in der Sendung "Markus Lanz" fotografiert er hin und wieder.

Seit wann läuft "Markus Lanz" im ZDF?

Die Talkshow von Markus Lanz gibt es im ZDF-Programm seit 2008. Vergangenes Jahr war Lanz 141 Mal im ZDF auf Sendung, pro Talkshow erreichte er 2021 im Schnitt 1,96 Millionen Zuschauer.

Weniger erfolgreich verlief sein Ausflug von 2012 bis 2014 in die Entertainment-Branche: Damals moderierte Markus Lanz "Wetten, dass..?" als Nachfolger von Thomas Gottschalk. Die Einschaltquoten brachen ein - Lanz bezeichnet seine "Wetten, dass..?"-Zeit heute als "Scheitern" und "Niederlage".