Das sind die Gäste heute Abend bei Markus Lanz

Markus Lanz heute hat neue Gäste in seine Sendung im ZDF eingeladen. Aktuelle Infos zur Talkshow am Mittwoch, 4. Mai 2022, zu Thema, Mediathek und Uhrzeit.

04.05.2022 | Stand: 19:16 Uhr

Markus Lanz ist heute (4.5.22) verkürzt auf Sendung und hat deshalb weniger Gäste als sonst in sein Studio eingeladen. Der ZDF-Moderator spricht dabei mit seinen Talk-Gästen über die deutsche Außenpolitik im Ukraine-Russland-Konflikt und die Auswirkungen eines Öl- und Gas-Embargos gegen Russland in Deutschland.

Hier die Infos zum aktuellen ZDF-Talk am Mittwoch, 4. Mai.

Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 4.5.22





Norbert Röttgen, Politiker: Der CDU-Außenpolitikexperte äußert sich Ukraine-Krieg und der Kiew-Reise seines Parteichefs Friedrich Merz. Zudem erklärt er, wieso er für ein Gas-Embargo gegen Russland ist.

Der CDU-Außenpolitikexperte äußert sich Ukraine-Krieg und der Kiew-Reise seines Parteichefs Friedrich Merz. Zudem erklärt er, wieso er für ein Gas-Embargo gegen Russland ist. Klaus Müller, Netzagenturchef: Der Chef der Bundesnetzagentur erzählt, wie sich seine Behörde auf eine Gas-Notlage vorbereitet und nach welchen Prioritäten der Energieträger bei einer Unterversorgung verteilt wird.

Markus Lanz Uhrzeit: Wann kommt die Sendung mit Markus Lanz heute?

Das ZDF strahlt Markus Lanz dreimal wöchentlich am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag aus. Heute am Mittwoch beginnt Markus Lanz um 0 Uhr - und damit eigentlich bereits am Donnerstag, 5.5.22. Zuvor zeigt das ZDF noch eine Highlights-Sendung zur Fußball-Champions-League.

Markus Lanz Mediathek: Wann kommt die Sendung als Wiederholung im Stream?

Die Talkshow von Markus Lanz kann kostenlos in der ZDF-Mediathek angesehen werden - und zwar nach der Sendung ab 1 Uhr morgens als Wiederholung im Stream.

Markus Lanz: Sendetermine diese Woche im Mai

Lanz ist mit seiner Talkshow diese Woche noch zweimal im ZDF zu sehen.

Mittwoch, 4.5., (Do., 5.5.): Markus Lanz läuft um 0 Uhr

Donnerstag, 5.5.: Markus Lanz läuft um 23.15 Uhr

Porträt: Das ist Moderator Markus Lanz

Markus Lanz stammt aus einer Bergbauernfamilie in Südtirol. Den Durchbruch im TV schaffte der Moderator zunächst bei RTL. Von September 1998 bis März 1999 vertrat er Moderatorin Barbara Eligmann während ihrer Babypause bei RTL-"Explosiv - Das Magazin".

Privat war Lanz bis 2006 mit RTL-Moderatorin Birgit Schrowange zusammen. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen, inzwischen volljährigen Sohn. 2011 heiratete Lanz, der die deutsche und die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, in Südtirol Angela Gessmann. 2014 und 2018 kamen in diese Ehe zwei Töchter zur Welt.

Markus Lanz ist seit langem mit seiner Ehefrau Angela Gessmann verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archiv)

Markus Lanz ist nicht nur Moderator und Talkshow-Gastgeber, er arbeitet auch als Autor und Fotograf. Bereits 2007 veröffentlichte er eine Biografie von Horst Lichter, TV-Koch und heute mit "Bares für Rares" erfolgreich. 2011 erschien Lanz' erster Bildband "Grönland: Meine Reisen ans Ende der Welt". Auch seine Gäste in der Sendung "Markus Lanz" werden ab und an von ihm fotografiert.

Seit wann läuft "Markus Lanz" im ZDF?

Die Talkshow von Markus Lanz gibt es seit 2008 im ZDF-Programm. 2021 war der in Südtirol geborene Moderator 141 Mal im ZDF auf Sendung, pro Talkshow erreicht er durchschnittlich 1,96 Millionen Zuschauer.

Weniger erfolgreich verlief sein Ausflug in die Unterhaltungsbranche: Von 2012 bis 2014 moderierte Markus Lanz "Wetten, dass..?" als Nachfolger von Thomas Gottschalk. Die Quoten rauschten in den Keller - Lanz bezeichnet seine "Wetten, dass..?"-Zeit heute als "Scheitern" und "Niederlage".