Klaus Holetschek heute zu Gast bei Maybrit Illner im ZDF

Maybrit Illner hat heute am Donnerstag, 13. Januar, mehrere Corona-Experten und Politiker zu Gast, darunter Minister Klaus Holetschek.

13.01.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Bei Maybrit Illner heute im ZDF ist - natürlich - einmal mehr die Corona-Krise das Thema. "Welle oder Wende ? ändert Omikron die Corona-Politik?", schwebt als Frage über dem TV-Talk. Dazu hat die Moderatorin prominente Gäste im Studio.

Maybrit Illner heute: Das sind die Gäste am 13. Januar 2022

Manuela Schwesig (SPD)

Klaus Holetschek (CSU)

Melanie Brinkmann, Virologin, Infektionsbiologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist

Eva Quadbeck, Stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin Hauptstadtbüro Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

Anne Arend, ZDF-Korrespondentin Studio Südwesteuropa mit Sitz in Paris

Corona heute Thema bei Maybrit Illner

Thema von Maybrit Illner ist heute die einmal mehr die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Konkret geht es um die sogenannte "Omikron-Wand", also die neue Variante des Virus, die inzwischen auch Deutschland erreicht hat. Die Infektionszahlen schnellen nun auch hier in die Höhe. Immerhin: Die Omikon-Variante scheint den Körper nicht so schwer anzugreifen wie frühere Varianten.

Die Gefahr, dass das Gesundheitssystem überlastet wird, scheint trotzdem zu bestehen, allein schon wegen der Menge an Erkrankten. Welche Konsequenzen müssen daraus folgen? Helfen nur neue, härtere Maßnahmen? Am Ende eine Impfpflicht? Und wie könnte das Ende der Pandemie aussehen?

Diese Fragen will Illner unter anderem mit dem aus dem Allgäu stammenden Politiker Klaus Holetschek diskutieren.

Maybrit Illner: Sendetermin und Uhrzeit heute und Mediathek

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamigen Polittalk. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Die einstündige Talk-Sendung wird heute am Donnerstag, 13. Januar 2022, live um 22.15 Uhr im ZDF gezeigt. Als Stream und Wiederholung ist Maybrit Illner in der ZDF-Mediathek abrufbar.