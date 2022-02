Maybrit Illner diskutiert mit Karl Lauterbach über die Corona-Maßnahmen

Maybrit Illner hat im ZDF heute am Donnerstag, 27. Januar, Corona-Experten und Politiker zu Gast, darunter einmal mehr Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

27.01.2022 | Stand: 21:46 Uhr

Bei Maybrit Illner heute am 27. Januar im ZDF ist wieder einmal die Corona-Krise das Thema. "Mit Omikron leben – Konzept oder Kapitulation?", schwebt als Frage über dem TV-Talk. Dazu hat die Moderatorin mehrere Gäste im Studio oder zugeschaltet.

Maybrit Illner heute: Das sind die Gäste am 27. Januar 2022

Karl Lauterbach SPD

Linda Teuteberg ( FDP

Thorsten Frei ( CDU CSU

Carsten Watzl, Professor für Immunologie an der TU Dortmund

Frauke Rostalski, Mitglied im Ethikrat, Strafrechtsprofessorin Universität Köln

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Thema von Maybrit Illner ist heute die einmal mehr die Corona-Pandemie und ihre Folgen. In den Impfzentren werden wieder Kapazitäten frei, die PCR-Tests werden limitiert und seit Neuestem gilt der Genesenen-Status nur noch drei Monate. Lauterbach will diesen sogar europaweit durchsetzen. Gleichzeitig ist die Bevölkerung gespalten: Die einen rufen nach Öffnungen, die anderen nach strengeren Maßnahmen und einer allgemeinen Impfpflicht. Verliert Deutschland in der Omikron-Welle die Kontrolle? Die Ausgabe heute am Donnerstag, 27. Januar 2022, widmet sich der Frage: "Streit ums Testen und Impfen – wieder nicht gemeinsam gegen Corona?"

Maybrit Illner: Sendetermin und Uhrzeit heute und Mediathek

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Die einstündige Talk-Sendung wird heute am Donnerstag, 27. Januar 2022, live um 22.15 Uhr im ZDF gezeigt. Die Sendung beginnt damit zehn Minuten später als ursprünglich geplant, weil das ZDF abends noch ein "ZDF Spezial" zum Missbrauch in der Kirche zeigt.

Als Stream und Wiederholung ist Maybrit Illner in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Lesen Sie auch