Maybrit Illner diskutiert mit fünf Gästen über Russlands Krieg gegen die Ukraine

Bei Maybrit Illner heute am 31. März diskutieren fünf Gäste über den Ukraine-Krieg und die Folgen. Mit dabei ist Fridays-for-future-Aktivistin Luisa Neubauer.

31.03.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Bei Maybrit Illner heute am Donnerstag. 31. März, ist einmal mehr der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit all seinen Folgen das Thema. Dazu sind fünf Gäste im Studio.

Das sind die Gäste bei Maybrit Illner heute am 31. März 2022

Christine Lambrecht ( SPD

Roderich Kiesewetter ( CDU Bundeswehr

Siegfried Russwurm (Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie )

Luisa Neubauer (Klima-Aktivistin, " Fridays for Future

Robin Alexander Michel (stellvertretender Chefredakteur "Die Welt")

Claudia Major (Sicherheitsexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Es geht natürlich wieder einmal um das beherrschende Thema dieser Tage. "Krieg in der Ukraine Zeitenwende für Deutschland?", ist der Titel der Sendung. Mehr Waffen und einen Energieboykott – das erwartet die Ukraine von Deutschland. Mehr geht nicht, heißt es in Berlin. Kann Deutschland wirklich nicht mehr tun? Oder nur unter so großen Opfern, wie man sie den Bürgern nicht zumuten will?

Die Ukrainer kaufen mittlerweile selbst Waffen bei deutschen Firmen, – und bevor sich die Bundesregierung entschließt, Energieimporte zu stoppen, könnte ihr Russland diese Entscheidung abnehmen. So oder so: Der Bundespräsident sieht "härtere Tage" kommen. Ist Deutschland darauf vorbereitet? Was sagen Experten aus Rüstung, Industrie, Klimaschutz zu diesen Fragen? Das will Maybrit Illner in der Diskussion herausfinden.

Maybrit Illner: Sendetermin und Uhrzeit heute und Mediathek

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihren gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Die einstündige Talk-Sendung wird heute am Donnerstag, 31. März, um 22.15 Uhr im ZDF gezeigt. Im Anschluss kommt die Talkshow mit Markus Lanz.

Als Stream und Wiederholung ist Maybrit Illner in der ZDF-Mediathek abrufbar.