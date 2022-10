Maybrit Illner fragt heute: "Putins neue Terror-Strategie – Ukraine zerstören, Europa spalten?"

Maybrit Illner diskutiert heute mit Gästen wie Katarina Barley (SPD) über dieses Thema: Putins neue Terror-Strategie – Ukraine zerstören, Europa spalten?

27.10.2022 | Stand: 11:52 Uhr

Maybrit Illner ist heute (Donnerstag, 27. Oktober 2022) wieder mit ihrem Politik-Talk im Fernsehen. Die Moderatorin behandelt mit ihren Gästen heute ab 22.15 Uhr dieses Thema: "Putins neue Terror-Strategie – Ukraine zerstören, Europa spalten?"

Hier finden sie alle Informationen zum heutigen ZDF-Talk.

Gäste bei Maybrit Illner heute am Donnerstag, 27. Oktober 2022

Katarina Barley ( SPD

( Sergey Lagodinsky (B90/Die Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments, geboren in Astrachan/ Russland

(B90/Die Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments, geboren in Astrachan/ Alice Bota (Journalistin bei „Die Zeit“, Autorin, geboren in Krapkowice/Polen)

(Journalistin bei „Die Zeit“, Autorin, geboren in Krapkowice/Polen) Gustav Gressel (Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations)

(Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations) Liana Fix (Russland- und Osteuropaexpertin vom Council on Foreign Relations Washington DC)

Das ist das Thema heute bei Maybrit Illner

Moskau hat seine Strategie verändert und bombardiert mit Raketen und Drohnen vor allem die ukrainische Infrastruktur. Präsident Selenskji warnt, dass die Russen den Staudamm südlich der Stadt Saporischschja vermint hätten, um die Stadt Cherson und 80 Ortschaften zu fluten. Gleichzeitig behauptet Moskau, die Ukraine bereite den Einsatz einer radioaktiv verseuchten „schmutzigen“ Bombe vor, was viel eher der Plan Putins sein dürfte.

Wie reagiert der Westen auf diese neue Terror-Strategie, steht Europa zusammen?

Nützt Frankreichs Haltung, auf taktische Nuklearwaffen nicht atomar zu reagieren, fatal den Russen?

Und wie kann ein Wiederaufbau der Ukraine aussehen?

Sind wenigstens hier von Warschau bis Paris alle einig?

Zu Gast ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlements, Katarina Barley (SPD). Sie trifft bei Maybrit Illner auf den Militärexperten Gustav Gressel, die Journalistin Alice Bota, die Osteuropakennerin Liana Fix und den in Russland geborenen Grünen-Europapolitiker Sergey Lagodinsky.

Im Anschluss an Illner läuft Markus Lanz

Uhrzeit und Mediathek: Wann kommt die Sendung mit Maybrit Illner heute?

Maybrit Illner zeigt das ZDF in der Regel am Donnerstag um 22.15 Uhr, so auch heute. Im Anschluss kommt Markus Lanz.

Die Talksendungen können dann auch als Stream und Wiederholung kostenfrei in der ZDF-Mediathek angesehen werden.

Das ist die Sendung "maybrit illner"

Einmal wöchentlich moderiert Maybrit Illner ihre gleichnamige Polit-Talkshow. Bei ihren Gästen handelt es sich um Persönlichkeiten der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Deutschland und der Welt. Live aus Berlin wird kontrovers das „Thema der Woche“ diskutiert.

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Polit-Talkerinnen. Seit 2007 moderiert sie die nach ihr benannte Sendung im ZDF - mit sehr guten Quoten. 2021 etwa erzielte "maybrit illner" die höchste Zuschauerresonanz seit Sendebeginn. Im Schnitt erreichten die Sendungen einen Marktanteil von 15,2 Prozent – der Spitzenwert in diesem Jahr für Polittalks im deutschen Fernsehen und der beste Wert für Maybrit Illner seit 1999. Insgesamt sahen im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauer die 40 regulären "maybrit illner"-Ausgaben. Hinzu kamen zwei Spezial-Ausgaben - am 19. August 2021 zu Afghanistan und am 26. September 2021 zur Bundestagswahl.

15,2 Prozent Marktanteil für "maybrit illner" 2021 bedeuten auch eine Steigerung gegenüber 2020: Im Jahr zuvor sahen im Schnitt 2,88 Millionen Zuschauer die 41 "maybrit illner"-Ausgaben, bei einem Marktanteil von 14,3 Prozent.