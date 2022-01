"Meine Stimme ist weg" - Thorsten Legat mit Corona infiziert

Thorsten Legat hat sich mit Covid-19 infiziert. Das bestätigte der Ex-Fußballer und Reality-TV-Star am Donnerstagabend bei RTL.

27.01.2022 | Stand: 22:52 Uhr

Thorsten Legat hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das bestätigte er am Donnerstag bei RTL. "Meine Stimme ist weg", sagte er mit tatsächlich ziemlich belegter Stimme in der Sendung "Ich bin ein Star- Holt mich hier raus - Die Stunde danach". In der Aftershow nach dem Dschungelcamp sollte Legat eigentlich zu Gast sein. Stattdessen wurde er zugeschaltet. Ein PCR-Test habe seine Corona-Infektion bestätigt, sagte Legat. Insgesamt ginge es ihm gut, lediglich seine Stimme sei weg.

Thorsten Legat war in den vergangenen Jahren bei TV-Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Sommerhaus der Stars" oder "Schlag den Star" zu sehen. Mit Verweis auf seine TV-Verpflichtungen war er im Oktober 2019 beim Dortmunder Landesligisten TuS Bövinghausen zurückgetreten. Zuvor hatte er unter anderem die Landesligisten 1. FC Wülfrath und FC Remscheid trainiert. In der Bundesliga spielte er für den VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und Schalke 04.

Bekannt wurde Thorsten Legat für seinen Spruch "Kasalla", was so viel wie Ärger oder Prügel bedeutet.

