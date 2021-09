Neue Studie: Das sind die Ängste der Deutschen 2021

Was sind die Ängste der Deutschen 2021? Das zeigt morgen eine Studie. Eine Angst, die die Menschen zuletzt sehr beschäftigte, hat sich inzwischen erledigt.

08.09.2021 | Stand: 09:59 Uhr

Die Umfrage "Die Ängste der Deutschen" wird seit 1992 von der R+V-Versicherung in Auftrag gegeben. An diesem Donnerstag werden nun die neuen Ergebnisse vorstellt. Was sind die Ängste der Deutschen 2021? Diese Frage soll bei einer Pressekonferenz beantwortet werden.

Die Studie, die viele Fragen wiederholt und andere je nach Entwicklung neu stellt, gilt Forschern wegen ihres Langzeit-Effekts als kleiner Seismograph der Befindlichkeiten rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit.

Zumindest eine Angst, die die Deutschen zuletzt besonders umtrieb, dürfte 2021 nicht mehr so groß sein. Auf Platz 1 landete nämlich vor einem Jahr die Sorge vor einer gefährlichen Welt durch die Politik von US-Präsident Donald Trump. Rund die Hälfte der Interviewten (53 Prozent) stufte seine Politik als ein Problem ein, das die Welt gefährlicher macht. Nach anderen Staatschefs hatten die Interviewer allerdings nicht gefragt.

Trump ist bekanntlich seit der letzten US-Wahl nicht mehr im Amt. Dass auch sein Nachfolger Joe Biden umstrittene Entscheidungen trifft, ist spätestens seit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und der Machtübernahme durch die Taliban klar.

Auf Platz 2 der größten Ängste landeten damals steigende Lebenshaltungskosten - auch das dürfte 2021 möglichwerweise angesichts der deutlich gestiegenen Inflation wieder ein Thema in der Umfrage sein.

Umfrage-Ergebnisse "Das sind die Ängste der Deutschen 2021" werden veröffentlicht

Lesen Sie auch

Treffen in Washington Merkel zu Gast bei Biden - es besteht Gesprächsbedarf

Spannend wird auch die Frage sein, ob die Deutschen angesichts von Corona-Pandemie und Naturkatastrophen aktuell wieder mehr Ängste haben. Vergangenes Jahr war das jedenfalls nicht so. Der Angstindex, also der Durchschnittswert der langjährig abgefragten Sorgen, rangierte mit 37 Punkten sogar auf dem niedrigsten Niveau seit dem Beginn der Befragung vor fast 30 Jahren.

Auch das Vertrauen der Deutschen in die Politik war der Studie "Die Ängste der Deutschen" zufolge vergangenes Jahr hoch. 60 Prozent hielten sie nicht für überfordert - für die Bundesrepublik ist das ein Spitzenwert. Ob dieser Wert sich nach einem weiteren Jahr Corona-Politik und der bevorstehenden Bundestagswahl mit ihren drei Kanzlerkandidaten 2021 wiederholen wird, bleibt abzuwarten.

Das waren die größten Ängste im vergangenen Jahr

Gefährliche Welt durch Trump

Steigende Lebenshaltungskosten

Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise

Schlechtere Wirtschaftslage

Naturkatastrophen und Wetterextreme

Überforderung von Deutschen/Behörden durch Flüchtlinge

Spannungen durch den Zuzug von Ausländern

Schadstoffe in Nahrungsmitteln

Häufiger Pandemien durch Globalisierung

Pflegefall im Alter

Lesen Sie auch: Das waren die größten Ängste der Deutschen 2020