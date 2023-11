Oje, Tannenbaum: Wie hässlich darf ein Weihnachtsbaum sein?

Immer wieder sorgen städtische Christbäume für Diskussionen. Wie hässlich darf ein Weihnachtsbaum in Zeiten der Nachhaltigkeit sein?

22.11.2023 | Stand: 20:38 Uhr

Nicht nur in Familien entzündet sich gern eine Diskussion um die perfekte Optik eines Weihnachtsbaums . Der Vater will den größten, die Kinder den dichtesten und die Mutter am liebsten einen, der vier Wochen nicht nadelt. Man ahnt, wie viel schwerer da die Auswahl für einen repräsentativen, städtischen Christbaum sein muss. Für die meisten Bürgerinnen und Bürger sollte es einer sein, der von edler Statur prächtig geschmückt das Weihnachtsmarkt-Publikum in Staunen versetzt.

Entrüstete Kommentare zur Weihnachtstanne in Hannover

Doch alle Jahre wieder gibt es Ärger mit den vermeintlichen Prachtexemplaren, die in den deutschen Städten aufgestellt werden. Kollektive Zustimmung gibt es selten, wie sich jetzt aktuell in Hannover zeigt. "Das ist kein Baum, das ist eine Gurke", lautete nur einer der vielen entrüsteten Kommentare im Netz angesichts einer nicht ganz formschönen Tanne, die nun die Altstadt von Hannover ziert.

Stadt Dresden schraubt Äste an ihren Weihnachtsbaum

So ähnlich geht es mittlerweile vielen Kommunen. Die Stadt Dresden sah sich im vergangenen Jahr genötigt, ein paar zusätzliche Äste an ihren Baum zu schrauben, im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl wurde der missratene Baum gleich durch ein hübscheres Exemplar ersetzt. Ein überraschender Trend in Zeiten, in denen gern Nachhaltigkeit gepredigt wird, aber bei lichtem Geäst lautstark ein Baum-Austausch gefordert wird.

Stadt Augsburg verzichtet auf blaue Beleuchtung des Weihnachtsbaums

Wie sensibel das Thema ist, bekam auch die Stadt Augsburg vor zwei Jahren zu spüren. Die blaue Beleuchtung des städtischen Weihnachtsbaums brachte die Bevölkerung so auf die Palme, dass die Tanne seitdem wieder in gelbweißem Licht erstrahlt. Schließlich will ja niemand mit Hannover um den hässlichsten aller Weihnachtsbäume konkurrieren.