Mehr als "dass" oder "das": Wie fit sind Sie in der deutschen Rechtschreibung?

25 Jahre Rechtschreibreform und die Frage: Welche Änderungen sind geblieben? Testen Sie hier, wie gut Sie die deutsche Rechtschreibung beherrschen.

01.08.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Zeig mir, wie du schreibst und ich sag dir, wie alt du bist. Vor 25 Jahren, am 1. August 1998, ist in Behörden und Schulen die deutsche Rechtschreibreform in Kraft getreten. Unwillkürlich mit dabei: Hitzige Debatten zur deutschen Sprache, wie sie aktuell beim Thema Gendern geführt werden.

Plötzlich sollten "du" und "ihr" klein geschrieben werden, das scharfe "S" oder "Eszett" (ß) wurden großflächig durch ein doppeltes "S" ersetzt. Kritiker argumentierten, die Neuregelung stifte Verwirrung und Unsicherheit. Eine Klage gegen die Reform vor dem Bundesverfassungsgericht blieb ohne Erfolg.

Online-Quiz: Wie gut kennen Sie die deutsche Rechtschreibung?

Doch schon lange vor der Rechtschreibreform machten Schülerinnen und Schüler sowie Erwachsene beim Schreiben regelmäßig dieselben Fehler. Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie gegen diese häufige Fehler immun sind.

25 Jahre Rechtschreibreform: Welche Änderungen haben sich durchgesetzt?

1998 wurde aus "daß" "dass" und aus "Kuß" der "Kuss". Seit der Änderung gibt es eine eindeutige Regel: Auf kurz gesprochene Vokale folgt ein Doppel-"S" - zum Beispiel auch in "Schloss" oder "Genuss". Auf lang gesprochene Vokale oder einen Doppellaut folgt hingegen ein "ß" - zum Beispiel in "Spaß" oder "heiß".

Einige Wörter, die nach alter Rechtschreibung kleingeschrieben wurden, zeigen sich heute mit großen Anfangsbuchstaben - und andersherum. Aus "heute mittag" wurde "heute Mittag", aus Paarformeln wie "arm und reich" oder "jung und alt" wurde "Arm und Reich" und "Jung und Alt".

Welche Änderungen der Rechtschreibreform sind im Sand verlaufen?

Es gab aber auch Schreibweisen, die sich im Gebrauch nicht durchsetzen konnten. Viele neue Varianten wurden vom Rat für deutsche Rechtschreibung deswegen wieder zurückgezogen. So wird "Schikoree" seit 2011 wieder ausschließlich "Chicorée" geschrieben, "Grislibär" ist wieder der "Grizzlybär", und die ebenfalls kaum verwendeten Schreibweisen "Ketschup" und "Majonäse" wurden 2016 aus dem Wörterverzeichnis des Rates gestrichen. Der Rat wurde 2004 ins Leben gerufen, beobachtet die Entwicklung des Sprachgebrauchs und aktualisiert auf dieser Grundlage das amtliche Regelwerk. (mit dpa)

