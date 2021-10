Paketbomben-Prozess: Gutachter entlastet Angeklagten

Steckt ein 66-Jähriger hinter einer Paketbomben-Serie? Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt. Ein Gutachten der Verteidigung soll das Gegenteil beweisen.

Von Alexander Albrecht

22.10.2021 | Stand: 20:27 Uhr

Wer hat denn nun am 15. Februar die Postfiliale in der Ulmer Rosengasse betreten und die explosiven Päckchen an drei Lebensmittelkonzerne aufgegeben? Der bisherige Prozessverlauf am Heidelberger Landgericht nährt Zweifel, dass es sich bei dem vermummten Mann um den angeklagten Rentner aus Ulm handelte. Auch der Anthropologie-Professor Wilhelm Rösing entlastet ihn am Freitag. Für sein Gutachten hat er zwei Aufnahmen von Überwachungskameras miteinander verglichen: Die eine zeigt den Paketbomber in der Post-Zweigstelle nahe des Münsters, die andere den Angeklagten in der DHL-Zweigstelle im Stadtteil Wiblingen, wo er auch wohnt.