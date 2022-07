Pflichten der Queen wegen Gesundheitsbeschwerden gelockert

Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme muss Queen Elizabeth II. ab sofort weniger offizielle Pflichten wahrnehmen.

03.07.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Der Palast habe die Rolle der Königin neu formuliert, berichtete die Zeitung "Telegraph" am Sonntag unter Berufung auf den jüngsten Finanzbericht. So seien einige bisherige Pflichttermine wie die zeremonielle Eröffnung des Parlaments gestrichen worden. Dabei hatte sich die Queen in diesem Jahr von ihrem Sohn und Thronfolger Prinz Charles vertreten lassen. Die 96-Jährige hat immer wieder Mobilitätsprobleme und in den vergangenen Monaten deshalb wiederholt Termine abgesagt.

Die neue Version bietet demnach eine lockerere Definition und verpflichtet die Königin nicht mehr zu bestimmten Aufgaben. So heißt es nun allgemeiner, die Rolle der Queen "umfasst eine Reihe parlamentarischer und diplomatischer Pflichten". Die Monarchin wird als Inspiration für die "einheitliche und nationale Identität" sowie "Kontinuität und Stabilität" beschrieben. Auch zu königlichen Besuchen gibt es eine Änderung. Das "Programm der Queen" wurde gegen ein generelleres "Besuche im royalen Programm" getauscht. "Die Queen wird von anderen Mitgliedern der königlichen Familie unterstützt, die im Namen Ihrer Majestät offizielle Aufgaben übernehmen", heißt es.

Bilderstrecke

Queen Elizabeth II. feiert 70. Thronjubiläum - Leben und Wirken der britischen Königin

1 von 37 Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa 2 von 37 Geboren in London: Prinz Albert (der spätere König George VI.) und seine Frau Elizabeth halten ihre neugeborene Tochter Elizabeth Alexandra Mary im Arm, die am 21. April 1926 zur Welt kam. Bild: Pa, PA Wire, dpa Geboren in London: Prinz Albert (der spätere König George VI.) und seine Frau Elizabeth halten ihre neugeborene Tochter Elizabeth Alexandra Mary im Arm, die am 21. April 1926 zur Welt kam. Bild: Pa, PA Wire, dpa 3 von 37 Die kleine Prinzessin Elizabeth verbringt mit ihren Eltern (Prinz Albert, Herzog von York und Herzogin Elizabeth) und Schwester Margaret den Sommerurlaub im Juni 1936 in der Royal Lodge in Windsor. Elizabeths Mutter "Queen Mum" fand, dass eine Kindheit voller glücklicher Erinnerungen sein sollte. Bild: UPI, dpa Die kleine Prinzessin Elizabeth verbringt mit ihren Eltern (Prinz Albert, Herzog von York und Herzogin Elizabeth) und Schwester Margaret den Sommerurlaub im Juni 1936 in der Royal Lodge in Windsor. Elizabeths Mutter "Queen Mum" fand, dass eine Kindheit voller glücklicher Erinnerungen sein sollte. Bild: UPI, dpa 4 von 37 Es war Liebe auf den ersten Blick: Als 13-Jährige traf Elizabeth zum ersten Mal im Jahr 1939 auf Philip - damals war der 19-Jährige noch Marine-Kadett. Biografen sagen, dass die Queen Philip schon immer als "den Einen" bezeichnete. Sie heirateten am 20. November 1947 in der Westminster Abbey... Bild: Pa, PA Wire, dpa Es war Liebe auf den ersten Blick: Als 13-Jährige traf Elizabeth zum ersten Mal im Jahr 1939 auf Philip - damals war der 19-Jährige noch Marine-Kadett. Biografen sagen, dass die Queen Philip schon immer als "den Einen" bezeichnete. Sie heirateten am 20. November 1947 in der Westminster Abbey... Bild: Pa, PA Wire, dpa 5 von 37 Das erste Kind kommt zur Welt: Prinzessin Elizabeth mit ihrem acht Monate alten Sohn Prinz Charles, aufgenommen im Juli 1949 im Garten ihres Landhauses in Windlesham Moor in der englischen Grafschaft Surrey. Der heutige Thronfolger Charles wurde am 14. November 1948 in London geboren. Bild: INP, dpa Das erste Kind kommt zur Welt: Prinzessin Elizabeth mit ihrem acht Monate alten Sohn Prinz Charles, aufgenommen im Juli 1949 im Garten ihres Landhauses in Windlesham Moor in der englischen Grafschaft Surrey. Der heutige Thronfolger Charles wurde am 14. November 1948 in London geboren. Bild: INP, dpa 6 von 37 Familienglück: Nach Charles wird am 15. August 1950 Prinzessin Anne geboren. Die ganze Familie verbringt ihre Zeit im August 1951 auf dem Anwesen des Clarence House in London. Es folgen noch die Söhne Andrew (*1960) und Edward (*1964). Bild: Pa, PA Wire, dpa Familienglück: Nach Charles wird am 15. August 1950 Prinzessin Anne geboren. Die ganze Familie verbringt ihre Zeit im August 1951 auf dem Anwesen des Clarence House in London. Es folgen noch die Söhne Andrew (*1960) und Edward (*1964). Bild: Pa, PA Wire, dpa 7 von 37 Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Zur Königin gekrönt wird sie am 2. Juni 1953. Damit ist sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie in Personalunion von 15 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen S... Bild: dpa Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Zur Königin gekrönt wird sie am 2. Juni 1953. Damit ist sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie in Personalunion von 15 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen S... Bild: dpa 8 von 37 Die Queen beweist sich in ihrer Regentschaft immer wieder - pflichtbewusst, immer gut gekleidet und mit beherrschtem Gesichtsausdruck. Ihr ganzes Leben stellt sie in den Dienst der Krone. Das Foto entstand 1977. In diesem Jahr wurde auch ihr 25-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Bild: Central Press Die Queen beweist sich in ihrer Regentschaft immer wieder - pflichtbewusst, immer gut gekleidet und mit beherrschtem Gesichtsausdruck. Ihr ganzes Leben stellt sie in den Dienst der Krone. Das Foto entstand 1977. In diesem Jahr wurde auch ihr 25-jähriges Thronjubiläum gefeiert. Bild: Central Press 9 von 37 1981 heiratet Sohn Charles die bürgerliche Diana Spencer. Sie galten als Traumpaar der Royals in Großbritannien. Nach knapp zwölf Jahren gaben sie aber das Ende ihrer Ehe bekannt. Die Queen und Prinz Philip wollten eigentlich eine öffentliche Trennung unbedingt vermeiden. Bild: UPI 1981 heiratet Sohn Charles die bürgerliche Diana Spencer. Sie galten als Traumpaar der Royals in Großbritannien. Nach knapp zwölf Jahren gaben sie aber das Ende ihrer Ehe bekannt. Die Queen und Prinz Philip wollten eigentlich eine öffentliche Trennung unbedingt vermeiden. Bild: UPI 10 von 37 Das Jahr 1992 bezeichnete die Queen als „Annus horribilis“ (dt.: Schreckensjahr). Nicht nur die Trennung von Charles und Diana machte ihr zu schaffen. In diesem Jahr gaben Prinz Andrew und Sarah Ferguson ihre Trennung bekannt und es erfolgte die Scheidung von Prinzessin Anne und Mark Philip. Bild: Ian_Stewart, dpa Das Jahr 1992 bezeichnete die Queen als „Annus horribilis“ (dt.: Schreckensjahr). Nicht nur die Trennung von Charles und Diana machte ihr zu schaffen. In diesem Jahr gaben Prinz Andrew und Sarah Ferguson ihre Trennung bekannt und es erfolgte die Scheidung von Prinzessin Anne und Mark Philip. Bild: Ian_Stewart, dpa 11 von 37 Die britische Monarchie in einer schwere Krise: Die Queen geht am 5. September 1997 vor dem Buckingham Palast zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip an einem Meer von Blumen vorbei, die die Menschen dort nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 abgelegt haben. Bild: John Stillwell, PA, epa, dpa Die britische Monarchie in einer schwere Krise: Die Queen geht am 5. September 1997 vor dem Buckingham Palast zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip an einem Meer von Blumen vorbei, die die Menschen dort nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 abgelegt haben. Bild: John Stillwell, PA, epa, dpa 12 von 37 Aufwind bekam die britsche Monarchie wieder durch die Enkelkinder der Queen: Am 29. April 2011 fand die lang ersehnte Hochzeit von Prinz William, Sohn von Thronfolger Prinz Charles, und Catherine Middleton statt. Bild: Peter Kneffel, dpa Aufwind bekam die britsche Monarchie wieder durch die Enkelkinder der Queen: Am 29. April 2011 fand die lang ersehnte Hochzeit von Prinz William, Sohn von Thronfolger Prinz Charles, und Catherine Middleton statt. Bild: Peter Kneffel, dpa 13 von 37 Seit 60 Jahren auf dem Thron: 2012 feierte die Queen ihr diamantenes Thronjubiläum. Die Briten feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Bild: Tobias Hase, dpa Seit 60 Jahren auf dem Thron: 2012 feierte die Queen ihr diamantenes Thronjubiläum. Die Briten feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Bild: Tobias Hase, dpa 14 von 37 Im Laufe ihrer langen Regierungsperiode besucht die Queen Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Am 24. Juni 2015 traf sie sich mit Bundeskanzlerin Merkel während ihres fünften Staatsbesuchs in Deutschland. Bild: Guido Bergmann, dpa Im Laufe ihrer langen Regierungsperiode besucht die Queen Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt. Am 24. Juni 2015 traf sie sich mit Bundeskanzlerin Merkel während ihres fünften Staatsbesuchs in Deutschland. Bild: Guido Bergmann, dpa 15 von 37 Das britische Königshaus vereint. Der britische Thronfolger Prinz Charles (links), seine zweite Frau Herzogin Camilla, die britische Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, ihr Ehemann Prinz Harry, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luf... Bild: Victoria Jones, dpa, PA Wire Das britische Königshaus vereint. Der britische Thronfolger Prinz Charles (links), seine zweite Frau Herzogin Camilla, die britische Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, ihr Ehemann Prinz Harry, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luf... Bild: Victoria Jones, dpa, PA Wire 16 von 37 Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt ("Megxit" ). Das und ein Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey Anfang März 2021, in dem es um mangelnde Unterstützung und Rassismus geht, treffen die Queen und die britische Krone... Bild: John Stillwell, dpa, PA Wire Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt ("Megxit" ). Das und ein Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey Anfang März 2021, in dem es um mangelnde Unterstützung und Rassismus geht, treffen die Queen und die britische Krone... Bild: John Stillwell, dpa, PA Wire 17 von 37 Tiere spielen im Leben der Queen schon immer eine große Rolle: Die Königin ist bekennender Pferde-Fan. Selbst im hohen Alter geht sie noch gern reiten. Unser Foto zeigt sie im Windsor Home Park auf dem 14-jährigen Fell-Pony Balmoral Fern. Bild: Steve Parsons, dpa Tiere spielen im Leben der Queen schon immer eine große Rolle: Die Königin ist bekennender Pferde-Fan. Selbst im hohen Alter geht sie noch gern reiten. Unser Foto zeigt sie im Windsor Home Park auf dem 14-jährigen Fell-Pony Balmoral Fern. Bild: Steve Parsons, dpa 18 von 37 Corgis sind ihre Lieblingshunde: Elizabeth II. liebt ihre flauschigen Vierbeiner. Bild: dpa Corgis sind ihre Lieblingshunde: Elizabeth II. liebt ihre flauschigen Vierbeiner. Bild: dpa 19 von 37 Und es gibt sogar ein eigenes Hunde-Parfüm von der Queen - Duftnote «Küstenspaziergang". Bild: Steve Parsons, dpa Und es gibt sogar ein eigenes Hunde-Parfüm von der Queen - Duftnote «Küstenspaziergang". Bild: Steve Parsons, dpa 20 von 37 Immer an ihrer Seite: Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Am 9. April 2021 verstarb Philipp im Alter von 99 Jahren - kurz vor dem 95. Geburtstag der Queen am 21. April. Bild: Steve Parsons, dpa, PA Media Immer an ihrer Seite: Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Am 9. April 2021 verstarb Philipp im Alter von 99 Jahren - kurz vor dem 95. Geburtstag der Queen am 21. April. Bild: Steve Parsons, dpa, PA Media 21 von 37 Der schwerste Gang ihres Lebens: Klein und gebeugt und doch ganz würdevoll hat die Queen bei der Trauerfeier gewirkt. Manch einer hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Bild: Leon Neal, dpa Der schwerste Gang ihres Lebens: Klein und gebeugt und doch ganz würdevoll hat die Queen bei der Trauerfeier gewirkt. Manch einer hätte sie am liebsten in den Arm genommen. Bild: Leon Neal, dpa 22 von 37 Im Jahr 2021 wuchs die Sorge um die Gesundheit der Königin. Mitte Oktober zeigte sich Elizabeth II. bei zwei Terminen mit Gehstock. Auch einen Besuch in Nordirland musste die 96-Jährige aus gesundheitlichen Gründen absagen. Bild: Jacob King, dpa Im Jahr 2021 wuchs die Sorge um die Gesundheit der Königin. Mitte Oktober zeigte sich Elizabeth II. bei zwei Terminen mit Gehstock. Auch einen Besuch in Nordirland musste die 96-Jährige aus gesundheitlichen Gründen absagen. Bild: Jacob King, dpa 23 von 37 70 Jahre auf dem britischen Thron: Anfang Februar wurde in London gefeiert. Die Queen verbingt den Tag normalerweise ohne öffentliche Termine auf ihrem ostenglischen Landsitz in Sandringham. Bild: Ian West, dpa 70 Jahre auf dem britischen Thron: Anfang Februar wurde in London gefeiert. Die Queen verbingt den Tag normalerweise ohne öffentliche Termine auf ihrem ostenglischen Landsitz in Sandringham. Bild: Ian West, dpa 24 von 37 In diesem Jahr machte sie aber eine Ausnahme und empfang einen kleinen Kreis von Bürger aus der Gegend. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Bild: Joe Giddens, dpa In diesem Jahr machte sie aber eine Ausnahme und empfang einen kleinen Kreis von Bürger aus der Gegend. Keine Monarchin und kein Monarch vor ihr war länger auf dem Thron des Vereinigten Königreiches. Bild: Joe Giddens, dpa 25 von 37 Wegen Gesundheitssorgen musste die Queen in den vergangenen Monaten mehrere Veranstaltungen abgesagen. Sie gibt aber aus ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London virtuelle Audienzen. Ende Februar musste sie zudem eine Corona-Infektion überstehen. Bild: Jeff J Mitchell Wegen Gesundheitssorgen musste die Queen in den vergangenen Monaten mehrere Veranstaltungen abgesagen. Sie gibt aber aus ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London virtuelle Audienzen. Ende Februar musste sie zudem eine Corona-Infektion überstehen. Bild: Jeff J Mitchell 26 von 37 Zum ersten Todestag ihres Mannes gab es Ende März einen Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey. Begleitet wurde Elizabeth II. von Prinz Andrew, Herzog von York. Es war der einer der wenigen öffentlichen Auftritte der Königin in den vergangenen Monaten. Bild: Richard Pohle, dpa Zum ersten Todestag ihres Mannes gab es Ende März einen Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey. Begleitet wurde Elizabeth II. von Prinz Andrew, Herzog von York. Es war der einer der wenigen öffentlichen Auftritte der Königin in den vergangenen Monaten. Bild: Richard Pohle, dpa 27 von 37 Die Sorge um ihre Gesundheit besteht weiter: Wegen gesundheitlicher Probleme wird Queen Elizabeth II. auch nicht am traditionellen Gottesdienst der Royal Family am Ostersonntag teilnehmen. Die Königin müsse sich weiter schonen. Bild: Ben Stansall Die Sorge um ihre Gesundheit besteht weiter: Wegen gesundheitlicher Probleme wird Queen Elizabeth II. auch nicht am traditionellen Gottesdienst der Royal Family am Ostersonntag teilnehmen. Die Königin müsse sich weiter schonen. Bild: Ben Stansall 28 von 37 Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan waren überraschend zu Besuch in Windsor. Laut ihrem Neffen ist die britische Monarchin in Hochform wie mehrere Medien berichten. Er sagte: "Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen." Zuletzt war die Sorge um ihren Gesundheitszustand groß gewe... Bild: John Stillwell, dpa (Archiv) Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan waren überraschend zu Besuch in Windsor. Laut ihrem Neffen ist die britische Monarchin in Hochform wie mehrere Medien berichten. Er sagte: "Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen." Zuletzt war die Sorge um ihren Gesundheitszustand groß gewe... Bild: John Stillwell, dpa (Archiv) 29 von 37 Happy Birthday! Am 21. April feiert die Queen ihren 96. Geburtstag. Anlässlich diesem veröffentlicht die Royal Windsor Horse Show dieses undatierte Foto. Es zeigt Königin Elizabeth II. zwischen ihren Fellponys Bybeck Nightingale (r) und Bybeck Katie. Bild: dpa, Royal Windsor Horse Show/PA Media | Henrydallalphotography.Com Happy Birthday! Am 21. April feiert die Queen ihren 96. Geburtstag. Anlässlich diesem veröffentlicht die Royal Windsor Horse Show dieses undatierte Foto. Es zeigt Königin Elizabeth II. zwischen ihren Fellponys Bybeck Nightingale (r) und Bybeck Katie. Bild: dpa, Royal Windsor Horse Show/PA Media | Henrydallalphotography.Com 30 von 37 10. Mai 2022: Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wird die neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments ohne Queen Elizabeth II. von Großbritannien eröffnet. Die Königin lässt die traditionelle Queen's Speech in diesem Jahr von ihrem Sohn Prinz Charles verlesen. Bild: Ben Stansall, dpa (Archiv) 10. Mai 2022: Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wird die neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments ohne Queen Elizabeth II. von Großbritannien eröffnet. Die Königin lässt die traditionelle Queen's Speech in diesem Jahr von ihrem Sohn Prinz Charles verlesen. Bild: Ben Stansall, dpa (Archiv) 31 von 37 Nur wenige Tage später die Erleichterung: Die Queen nimmt mit einem Lächeln an der Pferdeschau «Royal Windsor Horse Show» am Schloss Windsor teil. Die Monarchin zeigt sich fit und gut gelaunt. Bild: Steve Parsons, dpa (Archiv) Nur wenige Tage später die Erleichterung: Die Queen nimmt mit einem Lächeln an der Pferdeschau «Royal Windsor Horse Show» am Schloss Windsor teil. Die Monarchin zeigt sich fit und gut gelaunt. Bild: Steve Parsons, dpa (Archiv) 32 von 37 Erneut zeigt sich die britische Königin überraschend in der Öffentlichkeit: Elizabeth II. besucht anlässlich der Fertigstellung des Londoner Bahnprojekt "Crossrail" den Bahnhof Paddington und enthüllt eine Gedenktafel zur offiziellen Eröffnung der Elizabeth-Line. Bild: Andrew Matthews, dpa (Archiv) Erneut zeigt sich die britische Königin überraschend in der Öffentlichkeit: Elizabeth II. besucht anlässlich der Fertigstellung des Londoner Bahnprojekt "Crossrail" den Bahnhof Paddington und enthüllt eine Gedenktafel zur offiziellen Eröffnung der Elizabeth-Line. Bild: Andrew Matthews, dpa (Archiv) 33 von 37 In Großbritannien laufen derweil die Vorbereitungen für das Platinjubiläum der Königin auf Hochtouren. Die Queen wurde am 2. Juni 1953 im Alter von 27 Jahren gekrönt. Bild: Alberto Pezzali, dpa (Archiv) In Großbritannien laufen derweil die Vorbereitungen für das Platinjubiläum der Königin auf Hochtouren. Die Queen wurde am 2. Juni 1953 im Alter von 27 Jahren gekrönt. Bild: Alberto Pezzali, dpa (Archiv) 34 von 37 Auch die Wachsfigur von Königin Elizabeth II. bei Madame Tussauds in London bekommt im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Queen den letzten Schliff verpasst. Bild: Victoria Jones, dpa (Archiv) Auch die Wachsfigur von Königin Elizabeth II. bei Madame Tussauds in London bekommt im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Queen den letzten Schliff verpasst. Bild: Victoria Jones, dpa (Archiv) 35 von 37 Union-Jack-Fahnen hängen anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen in der Regent Street. Vom 2. bis 5. Juni wird das verlängerte Platinjubiläums-Wochenende stattfinden. Bild: Vuk Valcic, dpa (Archiv) Union-Jack-Fahnen hängen anlässlich des 70. Thronjubiläums der Queen in der Regent Street. Vom 2. bis 5. Juni wird das verlängerte Platinjubiläums-Wochenende stattfinden. Bild: Vuk Valcic, dpa (Archiv) 36 von 37 Der Queen steht an ihrem Jubiläum ein besonderes Treffen bevor: Erstmals seit dem Ausscheiden von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus dem Königshaus kommt es zur großen Wiedervereinigung. Dabei soll die Queen auch zum ersten Mal ihre nach ihr benannte Urenkelin Lilibet kennenlernen. Bild: Taidgh Barron, dpa (Archiv) Der Queen steht an ihrem Jubiläum ein besonderes Treffen bevor: Erstmals seit dem Ausscheiden von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus dem Königshaus kommt es zur großen Wiedervereinigung. Dabei soll die Queen auch zum ersten Mal ihre nach ihr benannte Urenkelin Lilibet kennenlernen. Bild: Taidgh Barron, dpa (Archiv) 37 von 37 Das 70. Thronjubiläum der Queen wird jedoch nicht nur im Königshaus groß gefeiert. Zahlreiche Partys werden in London veranstaltet und auch die internationalen Medien strahlen Sondersendungen über das Leben und Wirken der Monarchin aus. Bild: Paul Grover, dpa (Archiv) Das 70. Thronjubiläum der Queen wird jedoch nicht nur im Königshaus groß gefeiert. Zahlreiche Partys werden in London veranstaltet und auch die internationalen Medien strahlen Sondersendungen über das Leben und Wirken der Monarchin aus. Bild: Paul Grover, dpa (Archiv) 1 von 37 Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Monaten wächst die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa

Angeschlagene Queen Elizabeth II.: Prinz Charles rückt in den Fokus

Vor allem ihr ältester Sohn Prinz Charles dürfte nun noch stärker in den Fokus rücken. Allerdings ist der 73-Jährige zuletzt in die Kritik geraten. Erst wurde bekannt, dass Charles Millionenspenden aus Katar in Bar für eine seiner Stiftungen angenommen hat. Das war nicht verboten, allerdings wurde das Urteilsvermögen des Thronfolgers kritisiert. Nun berichtete die Zeitung "Sunday Times", Charles habe einem umstrittenen Unternehmer eine royale Ehre verliehen, nachdem dieser ihm mit Millionenspenden ausgeholfen hatte. Der Royals-Experte Peter Hunt kritisierte: "Das Schweigen der Politik ist ohrenbetäubend. Der de-facto-König ist über jeden Zweifel erhaben – sein Urteil wird nicht in Frage gestellt."

Bilderstrecke

70. Thronjubiläum der Queen: Die Geburtstagsparade "Trooping the Colour" in Bildern