Wegen des Polarwirbel-Splits soll es im Norden und Osten Deutschlands am Wochenende einen halben Meter Neuschnee geben. Wie die Lage im Süden aussieht.

04.02.2021 | Stand: 07:40 Uhr

Die Wettergegensätze über Deutschland bleiben groß und nehmen sogar noch zu. Grund dafür ist ein Polarwirbel-Split, der eisige Luft aus dem Norden nach Europa bringt. "Die milde Frühlingsluft aus dem Süden drängt nach Norden und trifft dort auf die kalte, sibirische Luft. In diesen Bereichen kann es stark schneien", erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor.

Vor allem im Norden und Osten Deutschlands wird daher ab dem Wochenende mit bis zu einem halben Meter Neuschnee und Dauerfrost gerechnet. Örtlich droht auch Eisregen. Aufgrund der großen Temperaturgegensätze von bis zu 20 Grad Celsius wird auch der Wind ein Thema. "Der sehr starke Wind kann zu bis zu zwei Meter hohen Schneeverwehungen führen", sagt der Wetterexperte.

Polarwirbel-Split: Schneemassen am Wochenende in Norddeutschland erwartet

Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline sagt dazu: "Selbst ein ausgewachsener Schneesturm mit gefühlten Temperaturen im zweistelligen Minusbereich ist dann denkbar." Zudem ist an der Ostsee bei stürmischem Ostwind und deutlichen Minusgraden mit Hochwasser zu rechnen. An den Küsten entstehen durch die Gischt dann wahre Eislandschaften.

Solche Grenzwetterlagen seien zwar nichts Ungewöhnliches, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt. "Dass allerdings so extrem temperierte Luftmassen aufeinandertreffen, ist ungewöhnlich." Das könne am Wochenende im Norden und Osten Deutschlands zu Chaos im Bahnverkehr sowie auf den Straßen führen und der Region den heftigsten Wintereinbruch seit der Schneekatastrophe von 1978/79 bescheren.

Die prognostizierten starken Schneefälle im Norden und Osten Deutschlands können am Wochenende zu Chaos auf den Straßen führen. Bild: Benedikt Siegert (Symbolfoto)

Doch wo genau am Wochenende mit Schneemassen, Sturm und Eisregen zu rechnen ist, dafür gibt es aktuell noch keine belastbaren Prognosen. "Was wir wissen: Zum Wochenende werkelt das Wetter an einer Unwetterlage, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben. Unsicher ist, wo genau der Übergangsbereich zwischen warm und kalt liegen wird und somit wo genau mit viel Schnee und Sturm zu rechnen ist. Am wahrscheinlichsten ist dies im Norden der Fall, es gibt aber auch Lösungen, wo eher die Landesmitte betroffen ist", erklärt Meteorologe Björn Goldhausen.

Wetterlage im Süden Deutschlands: mild und frühlingshaft

Sicher ist jedoch, dass sich die Kälte durch den eisigen Ostwind im Norden und Osten Deutschlands längere Zeit halten wird. "Das, was am Wochenende an Schnee herunterkommt, wird kommende Woche liegen bleiben", erklärt Wetterexperte Jürgen Schmidt.

Im Süden Deutschlands bleibt es die kommenden Tage dagegen mit bis zu 13 Grad weiter frühlingshaft mild, was für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich sei, erklärt Schmidt. Freitag und Samstag werde es auch trockener. Erst ab Sonntag wird es langsam wieder kälter. Mitte kommender Woche könnte es dann auch im Süden schneien. (mit dpa)

