Polizei findet große Menge Drogen in Wohnung in Vöhringen: 37-Jähriger in Haft

Mehrere Kilogramm Drogen hat die Polizei durch einen Zeugenhinweis in einer Wohnung in Vöhringen gefunden. Ein 37-Jähriger gilt als Tatverdächtiger.

08.09.2021 | Stand: 12:40 Uhr

Kiloweise Drogen hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Vöhringen gefunden. Ein 37-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hatte bereits am Sonntag ein Zeuge die Illertissener Polizei zu der Wohnung in Vöhringen gerufen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten 6,9 Kilogramm Amphetamin, 320 Gramm Marihuana, 850 Euro mutmaßliches Dealer-Geld sowie diverse Rauschgiftutensilien.

Drogenfund in Wohnung in Vöhringen: 37-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Der tatverdächtige 37-Jährige ist bereits polizeibekannt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Der Ermittlungsrichter erließ am Montag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Der 37-Jährige ist nun in einer Justizvollzugsanstalt.

