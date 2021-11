Politologe und Grimme-Preisträger: Das ist "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff

Sebastian Pufpaff moderiert ab heute Abend die Neuauflage der Kultshow "TV Total" von Stefan Raab auf Pro Sieben. Wer ist der Mann?

10.11.2021 | Stand: 08:29 Uhr

Sebastian Pufpaff ist neuer Moderator der Sendung TV Total. Pro Sieben startet am Mittwoch eine Neuauflage der Kultshow, mit der einst Stefan Raab im deutschen Fernsehen bekannt wurde. Wer ist der Mann?

Das ist Sebastian Pufpaff

Name: Sebastian Pufpaff

Geburtstag: 15. September 1976

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Geburtsort: Troisdorf

Sebastian Pufpaff wurde in Troisdorf in Nordrhein-Westfalen geboren und studierte laut Pro Sieben nach dem Abitur Jura, Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht. Schon während seines Studiums arbeite er für RTL - allerdings hinter den Kulissen.

2004 startete Pufpaff - das ist kein Künstlername, er heißt wirklich so - seine Comedy-Karriere. Er gründete mit Henry Schumann und Maxim Hofmann das Kabarettisten-Trio "Das Bundeskabarett", ging mit ihnen auf Tournee. In den Folgejahren trat Sebastian Pufpaff aber vor allem als Solo-Künstler auf, im Theater ebenso wie im Fernsehen. "Ich habe die seriöse Schiene ausprobiert, doch der Nachname war stärker und hat mich ziemlich schnell in die Welt des Humors entführt, wo ich endlich ernst genommen werde", kommentierte Pufpaff einmal seinen Weg.

Pufpaff ist kein Künstlername

Sebastian Pufpaff kam mit seiner scharfzüngigen, manchmal brachialen und provokanten Drauflos-Art beim Publikum bestens an. "Ich biete ein Portfolio an Arschlochsein an, und jeder kann sich daraus bedienen und damit auseinandersetzen. Meine Form der Provokation ist, dass ich Denken provozieren will",, sagt Pufpaff über sich selbst.

TV-Auftritte, etwa bei den "Mitternachtsspitzen", "Satiregipfel", "Nightwash" und "Nuhr im Ersten" machten ihn bundesweit bekannt, ebenso die Sendung "Pufpaffs Happy Hour", die von 3sat und ZDFkultur ausgestrahlt wurde. Auch bei der "heute show" im ZDF war und ist Pufpaff seit 2015 immer wieder zu Gast.

Sebastian Pufpaff 2020 bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises in der Residenz. Bild: Matthias Balk, dpa

Sebastian Pufpaff: Seine Frau ist Ärztin

Lesen Sie auch

"TV Total"-Comeback "TV Total"-Comeback noch dieses Jahr? Raab steht nicht mehr vor der Kamera

2020 wurde Pufpaff, der mit einer Ärztin verheiratet ist und mit ihr zwei Kinder hat, nicht nur mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Mit seiner Sendung "Noch nicht Schicht", die im ZDF und 3Sat ausgestrahlt wurde, gewann er 2021 auch den Grimme-Preis. „Ich habe halt den Vorteil, eine Fernsehfresse zu sein“, sagt der Comedian über sich selbst.

Sebastian Pufpaff tritt bei TV Total in große Fußstapfen

Und nun also TV Total bei Pro Sieben. Eine Herausforderung, klar, denn die Fußstapfen sind groß. TV Total ist letztlich immer mit dem Namen Stefan Raab verbunden, dem Großmeister der modernen, leichten Fernsehunterhaltung, der sich vor einigen Jahren von der Bühne verabschiedete, aber immer noch im Hintergrund erfolgreich Shows anschiebt. So auch jetzt wieder: Produzent der Neuauflage von TV Total ist eben Stefan Raab.

Stefan Raab hat "TV Total" bei Pro Sieben erfunden. Er produziert auch die Neuauflage der Show, die von Sebastian Pufpaff moderiert wird. Bild: Jörg Carstensen, dpa (Archiv)

Los geht "TV total" mit Moderator Sebastian Pufpaff am 10. November 2021 um 20.15 Uhr auf Pro Sieben und auf Joyn. Danach läuft die Sendung jeweils mittwochs, ebenfalls um 20.15 Uhr.