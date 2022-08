Die das Leben liebt: Sängerin Vicky Leandros wird 70

Vicky Leandros hat dem deutschen Schlager nicht nur musikalische Eleganz eingehaucht, sondern auch südliche Leichtigkeit. Selbst mit 70 schaut sie nach vorne.

23.08.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Laut Duden ist der Schlafzimmerblick ein „betont sinnlicher Blick mit nicht ganz geöffneten Lidern“. Neben Marilyn Monroe sei Vicky Leandros bekannt für ihren Schlafzimmerblick. Das kann man wiederum im Internetlexikon Wikipedia nachlesen. Tatsache ist: Die deutsch-griechische Sängerin hat etwas Spezielles, nicht nur im Blick. Sie vereint auch musikalisch Eleganz mit einer südlichen Lässigkeit, die ziemlich einzigartig ist.

Inzwischen kann Vicky Leandros, die heute 70 wird, auf eine mehr als 55 Jahre währende Karriere mit mehr als 55 Millionen verkauften Tonträgern und etwa 500 internationalen Top-Ten-Erfolgen zurückblicken. Seit 1958 lebt sie nun schon in und bei Hamburg, geboren aber wurde sie als Vassiliki Papathanasiou auf Korfu.

Vicky Leandros spielt zwei Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg

Zurückblicken und sich auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, ist ihr Ding aber nicht. Wie der Titel einer ihrer größten Hits („Ich liebe das Leben“) verheißt, schätzt sie das Hier und Jetzt und schaut voller Tatendrang in die Zukunft.

Im Frühjahr 2023 wird sie beispielsweise zwei Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg geben. Sie sollen der Auftakt zum großen Jubiläumsjahr sein. „In diesem wunderschönen Konzerthaus möchte ich gemeinsam mit dem Publikum auf eine persönliche und musikalische Zeitreise gehen und mit ihnen das Leben feiern“, kündigt Leandros an.

Ihr größter Hit in Deutschland war das Lied „Theo, wir fahr’n nach Lodz“, das sich vor 48 Jahren viele Wochen auf Platz 1 der deutschen Hitparade hielt und der Sängerin hierzulande das Image einer Schlagerinterpretin einbrachte. Dabei war und ist sie musikalisch breiter aufgestellt.

Auch über ihr künstlerisches Wirken war Vicky Leandros aktiv

Das von ihr besungene Lodz hat Vicky Leandros übrigens erst vor ein paar Jahren erstmals gesehen. Dafür aber mit einem echt prominenten Theo. In einer Kutsche fuhr sie mit dem ehemaligen deutschen Finanzminister Waigel durch die Textilstadt in der Mitte Polens.

Auch über ihr künstlerisches Wirken hinaus war die zweimal verheiratete Mutter dreier Kinder aktiv. 2006 kandidierte sie beispielsweise bei den Kommunalwahlen in Piräus für die Sozialdemokraten und wurde Vizebürgermeisterin. Und dass sie im Rentenalter noch nicht zum alten Eisen gehören will, beweist sie auch ganz gerne. Erst vor zwei Jahren nahm sie als Katze verkleidet an der dritten Staffel der populären TV-Reihe „The Masked Singer“ teil.

