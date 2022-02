Riesen-Disco Megapark auf Mallorca kündigt Wiedereröffnung an

Nach zwei Jahren Corona-Pause will Mallorcas größte Discothek am Ballermann, der Megapark, wieder öffnen. Eine Frage ist aber noch offen.

Die Corona-Pandemie hat auch die Urlaubsinsel Mallorca in den vergangenen zwei Jahren heftig in Mitleidenschaft gezogen. Die Buchungen brachen ein, die Touristen blieben aus. Eine Pleitewelle und massiv gestiegene Arbeitslosenzahlen waren die Folge.

Dieses Jahr soll nun alles anders werden. Reiseveranstalter und Fluggesellschaften rechnen damit, dass Mallorca 2022 einen sehr großen Zulauf von Touristen erleben wird. So erwartet der Ferienflieger Eurowings für den kommenden Sommer eine starke Reisesaison mit deutlichen Nachholeffekten. "Die Indizien für ein gutes Jahr verdichten sich", sagte Eurowingschef Jens Bischof. Allein Mallorca wolle man in der Hauptsaison von mehr als 20 europäischen Flughäfen zusammen 380 Mal in der Woche anfliegen.

Gute Nachrichten also für die Insel, die erheblich vom Tourismus lebt. Die Riesen-Disco Megapark am sogenannten Ballermann kündigte gerade an, nach mehr als zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder zu öffnen. "Freunde, es geht wieder los", postete das größte Vergnügungslokal Mallorcas bei Facebook. Wann genau, es so weit ist, steht allerdings noch nicht fest. "Wenn Sie mir sagen können, wie es zu Ostern um Covid-Inzidenzen, Lockerungen und Beschränkungen stehen wird, kann ich Ihnen ein genaues Datum nennen", zitierte das Mallorca Magazin einen Sprecher der Discothek.

Megapark am Ballermann kündigt Wiedereröffnung an

Mallorca hat aktuell eine 7-Tage-Inzidenz von knapp unter 1000. Spaniens Gesundheitsministerin hatte sich am Freitag bei einem Besuch auf der Insel zuversichtlich gezeigt, dass die aktuelle Corona-Welle ihren Höhepunkt auf den Balearen überschritten habe. "Alles deutet darauf hin, dass die Kurve der Infektionen sinkt", zitierte die deutschsprachige Mallorca Zeitung Carolina Darias. "Der Rückgang der Zahlen verfestigt sich von Tag zu Tag".