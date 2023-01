Riesenbaby-Rekord: Junge kommt mit mehr als 7 Kilo auf die Welt

Was für ein Riesenbaby: In Brasilien ist ein Junge mit 7,3 Kilo und 59 Zentimeter Länge auf die Welt gekommen. Ärzte haben eine Vermutung, wie es dazu kam.

23.01.2023 | Stand: 14:19 Uhr

Ein Neugeborenes hat sich in Brasilien den Titel des "größten Babys von Amazonien" geholt, nachdem es mit mehr als 7 Kilo Geburtsgewicht das Licht der Welt erblickt hat.

Mehr als 7 Kilo bei der Geburt: Riesenbaby kommt in Brasilien auf die Welt

Wie brasilianische Medien übereinstimmend berichten, war der kleine Junge in einer Klinik in Parintins, der zweitgrößten Stadt im Bundesstaat Amazonien, per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Demnach war seine Mutter in der 40. Schwangerschaftswoche zu einer letzten Routine-Untersuchung bei ihren Ärzten, als diese feststellten, dass ihr Sohn schon im Mutterleib deutlich mehr wog als im Durchschnitt.

Die Frau wurde anschließend in die Klinik von Parintinsüberwiesen, wo ihr Sohn per Kaiserschnitt geholt wurde. Das Sekretariat der Klinikdirektion bestätigt es auf Medienanfrage: Mit 7,328 Kilogramm und 59 Zentimeter Länge ist er das größte Baby, das je in Amazonien geboren wurde – und gesund, wie die Ärzte mitteilten. (Lesen Sie auch: Weltrekordversuch in Oberjoch: Größtes Schellenläuten beim Telemark-Weltcup?)

Baby mit mehr als 7 Kilo Geburtsgewicht: Ärzte vermuten Diabetes bei Mutter

Ärzte gehen davon aus, dass das Kind so ein enormes Geburtsgewicht hat, weil seine Mutter offenbar eine Diabetes-Erkrankung hatte.

Die 27 Jahre alte Frau aus der Stadt Parintins hatte zuvor bereits fünf andere Kinder geboren. Die Größe und das Gewicht ihres jüngsten Sohns überraschten sie im ersten Moment sehr, wie brasilianische Medien berichten. Doch als sie erfuhr, dass ihr Baby wohlauf ist, beruhigte sie sich wieder. (Lesen Sie auch: Fritz Valentin ist das Neujahrsbaby 2023 in Füssen)

Wie die Klinik in einem Post auf Facebook mitteilte, geht es dem kleinen Jungen sehr gut. Die Ergebnisse der Untersuchungen auf der Neugeborenenstation seien unauffällig und auch das Stillen funktioniere problemlos.

Weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt finden Sie hier.