RKI: Zweite Grippewelle des Winters ist da

Deutschland erlebt im ausklingenden Winter 2022/2023 eine zweite Grippewelle. Das meldet das RKI unter Berufung auf deutlich gestiegene Influenza-Zahlen.

21.03.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Deutschland hustet und schnieft. Viele Menschen leiden aktuell unter Atemwegserkrankungen. Und das liegt nicht nur am Corona-Virus, mit dem sich auch nach dem offiziellen Ende der Pandemie weiter jeden Tag tausende Menschen in Deutschland infizieren. Daneben und neben der normalen Erkältung stecken sich auch wieder deutlich mehr Menschen mit der Grippe an.

"Durch die seit einigen Wochen langsam steigende Influenza-Positivenrate sind die Kriterien des RKI für eine zweite Grippewelle seit der 9. KW 2023 erfüllt", heißt es im aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts. Sprich: Seit knapp zwei Wochen erlebt Deutschland die zweite Grippewelle dieses Winters.

So verliefen Grippe, Erkältung und Corona diesen Winter

Schon zu Beginn der Grippe-Saison 2022/23 im Herbst litten viele Menschen an akuten Atemwegserkrankungen, verursacht durch die Zirkulation von SARS-CoV-2", so das RKI.

Dann gab es etliche Erkrankungen mit dem RS-Virus. Anschließend eine Grippewelle, die von Ende Oktober 2022 bis Anfang 2023 dauerte. "Während die Grippewelle meist erst nach dem Jahreswechsel begann, erreichte die Influenza-Aktivität in der aktuellen Saison bereits in der 50. KW 2022 den Höhepunkt und ging dann sehr rasch zurück", so die Experten.

Seit Anfang Februar steigen nun die Grippe-Erkrankungen in Deutschland wieder an - wenn auch langsamer als bei der ersten Grippewelle.

In der zweiten Märzwoche wurden dem RKI den aktuellen Angaben zufolge 3092 neue labordiagnostisch bestätigte Influenzavirus-Infektionen übermittelt. 498 Fälle (16 Prozent) wurden in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt wurden seit Anfang Oktober 2022 in Deutschland 276.135 bestätigte Grippe-Fälle gemeldet.

In den vergangenen beiden Saisons hatten die Pandemie und die dagegen getroffenen Maßnahmen den üblichen Verlauf ordentlich durcheinandergewirbelt: 2020/21 fiel die Grippewelle weltweit aus. Und auch 2021/22 kam es in Deutschland nicht zu einer Welle im gewohnten Maßstab. In der Zeit von Oktober 2021 bis Anfang Juli 2022 wurden bundesweit 17.953 Influenza-Fälle registriert. Das waren deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, in dem allerdings wegen der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen und strenge Hygiene-Regeln galten, aber weitaus weniger als in den Vor-Pandemie-Jahren.

Typische Anzeichen für eine Grippe

Plötzliches, hohes Fieber von mindestens 38,5 Grad, das dann auch mehrere Tage anhält (oft)

Schweres Krankheitsgefühl

Schüttelfrost (oft)

Magen-Darm-Probleme wie Durchfall, Übelkeit, Erbrechen (gelegentlich)

Starke Kopfschmerzen (oft)Trockener Reizhusten (oft)

Verstopfte Nase und Niesen sind bei einer echten Influenza selten.