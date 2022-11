Ruhe in Frieden, "Wetten, dass..?"! Nostalgie auf Knopfdruck funktioniert nicht

Thomas Gottschalk und das ZDF haben am Samstagabend eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Show "Wetten, dass..?" endlich in Frieden ruhen lassen sollten.

Man solle aufhören, wenn es am schönsten ist, heißt der abgenudelte, aber weise Spruch. Hätten ihn das ZDFund Thomas Gottschalk doch nur beherzigt! Stattdessen haben sie, geblendet von Sensationsquoten und Kritikerlob, durch Wiederholung etwas Einmaliges zerstört. Aus einem Retro-Festival der Glückseligkeit machten sie eine Revue der Peinlichkeiten.

Vor einem Jahr also hatten sie es tatsächlich und wider Erwarten geschafft, das einstige TV-Lagerfeuer der Nation, „Wetten, dass..?“, ein - angeblich - letztes Mal zu entzünden. Leider beließen sie es nicht bei diesem "letzten Mal" und bewiesen am Samstagabend in einer unfassbar langatmigen Show, dass das Lagerfeuer endgültig erloschen ist. Vor allem dank eines Thomas Gottschalk, der zwar immer schon unvorbereitet und fahrig war, nun jedoch deplatziert und nicht bloß wegen seiner Altherrenwitze vollkommen aus der Zeit gefallen wirkte.

Wo ist nur mein Flugzeug?! Robbie Williams muss bei "Wetten, dass..?" leider, leider schnell wieder weg

Hinzu kamen, unter anderem, massive Tonprobleme und die Frage, ob Thommy lisple. Sowie: ein Robbie Williams, dessen Auftritt den Moderator Micky Beisenherz auf Twitter an eine Karaoke-Bar denken ließ. Später schien Williams als Sofa-Gast mit jedem verzweifelten Gesichtsausdruck mehr um Hilfe zu rufen: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ Gut, dass Williams von einem Flugzeug erlöst wurde, das auf ihn wartete. Selten war ein Flugzeug wohl wichtiger. „Wo bitte ist mein Flugzeug?!“, dachte sich sicher auch Hollywood-Star John Malkovich, der - welch bitteres Schicksal! - live Wackelpudding essen musste.

„Uns bleibt nichts erspart heute Abend“, bilanzierte Gottschalk dann um 23.30 Uhr kurz vor Ende der Show recht zutreffend (auch wenn er das ganz anders meinte). Er freue sich auf die nächste Ausgabe im nächsten Jahr. Klar, der frühere Zauber von „Wetten, dass..?“ möge sich alle Jahre wieder einstellen. Tut er leider nicht. Denn Nostalgie auf Knopfdruck funktioniert nicht – das haben das ZDF und Gottschalk eindrucksvoll gezeigt. Übrigens, und das weiß er eigentlich: Man kann auch aufhören, wenn es nicht am schönsten ist. Oder eben: war. Ruhe in Frieden, "Wetten, dass..?"!