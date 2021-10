USA: Schütze eröffnet Feuer an Schule in Texas

Ein Schütze hat an einer Schule in Arlington im US-Bundesstaat Texas das Feuer auf Mitschüler geschossen. Dadurch sollen mehrere Menschen verletzt worden sein.

06.10.2021 | Stand: 21:31 Uhr

Ein Schütze hat an einer Schule in Arlington im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und Menschen verletzt. Insgesamt seien bei dem Zwischenfall am Mittwoch in der Timberview High School vier Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei davon hätten Schusswunden erlitten.

Polizei fasst 18-jährigen Schützen

Bei dem mutmaßlichen Schützen handele es sich um einen 18-jährigen Schüler, der zunächst geflohen, dann aber von der Polizei gefasst worden sei. Dem Vorfall sei ein Streit in der Schule vorausgegangen, in dessen Folge eine Schusswaffe eingesetzt worden sei. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen, weil Schützen an Schulen das Feuer eröffnen.