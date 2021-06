Schüsse nahe Rom - zwei Kinder und ein Mann tot

Zwei Kinder und ein Mann sind durch Schüsse in Rom tödlich verletzt worden. Der mutmaßlliche Täter verschanzte sich in einer Wohnung.

13.06.2021 | Stand: 14:38 Uhr

In einer kleinen Ortschaft südlich der italienischen Hauptstadt Rom sind am Sonntag ein Mann und zwei Kinder bei Schüssen tödlich verletzt worden. Ein Sprecher des Gesundheitsassessors der Region Latium bestätigte den Tod der beiden Kinder. Medienberichten zufolge war auch ein älterer Mann bei den Schüssen ums Leben gekommen. "Die Situation sei unter Kontrolle der Ordnungskräfte", sagte der Bürgermeister von Ardea dem TV-Sender Rainews 24. Ihm zufolge verschanzte sich der mutmaßliche Schütze in einer Wohnung, die von der Polizei umstellt wurde. Dem Bürgermeister zufolge war er bewaffnet.

Streit zwischen zwei Männern wohl außer Kontrolle geraten

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagvormittag. Mehrere Anwohner hatten der Polizei Schüsse und einen Mann mit einer Pistole gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Streit zwischen den beiden Männern wohl außer Kontrolle geraten.