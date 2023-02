Schauspieler Tom Sizemore im Koma: Ärzte haben "keine Hoffnung" mehr

Für Tom Sizemore gibt es offenbar keine Hoffnung mehr. Der Schauspieler liegt seit einem Schlaganfall im Koma. Nun muss die Familie eine schwierige Entscheidung treffen.

28.02.2023 | Stand: 16:19 Uhr

Der Gesundheitszustand von Schauspieler Tom Sizemore ist dramatisch – und er wird sich wohl nicht mehr bessern. Der 61-Jährige liegt nach einem Schlaganfall im Koma. "Heute haben die Ärzte seiner Familie mitgeteilt, dass es keine Hoffnung mehr gibt", erklärte am Montag Sizemores Sprecher Charles Lago: "Wir bitten darum, dass seine Familie in dieser schweren Zeit in Ruhe gelassen wird."

Tom Sizemore im Koma: Familie des Schauspielers muss schwere Entscheidung treffen

Die Familie des US-Amerikaners muss nun entscheiden, ob die lebenserhaltenen Maßnahmen eingestellt werden müssen. Das berichten mehrere englischsprachige Medien übereinstimmend. Sie berufen sich auf Informationen des Sprechers.

Die Familie will am Mittwoch eine weitere Erklärung abgeben. Bis dahin wird sie wohl entschieden haben, ob sie das Leben von Sizemore beenden wird. In dem ersten Statement bedankte sich die Familie für die vielen Gebete und unterstützenden Nachrichten.

Keine Hoffnung mehr für Tom Sizemore – Schauspieler fiel nach Schlaganfall ins Koma

Sizemore war am 18. Februar in seinem Haus in Los Angeles zusammengebrochen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihm ein Hirnaneurysma diagnostiziert wurde. Dieses stellte offenbar die direkte Folge eines erlittenen Schlaganfalls dar. Seitdem liegt der Schauspieler auf der Intensivstation im Koma und befindet sich in einem kritischen zustand.

Sizemore war in der US-amerikanischen Arbeiterstadt Detroit geboren worden. Er begann früh mit der Schauspielerei und feierte in den 1990er-Jahren seinen Durchbruch in Hollywood. Zu seinen bekanntesten Rollen zählt die des Sergeant Mike Horvath an der Seite von Tom Hanks in dem Film "Der Soldat James Ryan" aus dem Jahr 1998. In "Heat" (1995) spielte Sizemore an der Seite von Robert de Niro und Al Pacino und in "Natural Born Killers" (1994) zusammen mit Woody Harrelson und Juliette Lewis.

Abseits der funkelnden Welt Hollywoods sprach Sizemore offen über Suchtprobleme. Im Zusammenhang mit Drogen wurde der Schauspieler zu mehreren Haftstrafen verurteilt. Im Jahr 2003 war er wegen häuslicher Gewalt gegen eine frühere Partnerin verurteilt worden. 2009 und 2011 wurde Sizemore wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen seine Ex-Frau verhaftet.

