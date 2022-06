Polizei: Zwei Menschen durch Schüsse in Lebensmittelmarkt getötet

In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis sind zwei Menschen durch Schüsse getötet werden. Es lief ein großer Polizeieinsatz.

07.06.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Durch Schüsse ums Leben gekommen sind zwei Menschen in einem Lebensmittelmarkt in Hessen. Das gab die Polizei bekannt. Die Schüsse fielen demnach heute Mittag in einem Laden in Schwalmstadt.

Die Polizei Hessen bestätigte, dass es zwei Tote gebe. Näheres und die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht.

Aktueller #Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in der Wierastraße in #Schwalmstadt-Treysa!



Hinweise auf Gefahren für die Bevölkerung oder Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor.



Der Bereich um den Discounter ist momentan weiträumig abgesperrt.



Weitere Infos folgen. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) June 7, 2022

Weitere Infos folgen.