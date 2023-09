Schuld ist das Wetter: Mallorca kämpft gegen Mückenplage

Nach Regenfällen herrscht auf Mallorca momentan eine Mückenplage. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Vor einer Mückenart ist die Furcht besonders groß.

29.09.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Der Sommer im 17. Bundesland Mallorca geht bekanntlich länger als auf dem deutschen "Festland". Urlauber müssen sich derzeit aber gegen einen ungewohnten Plagegeist wappnen: Nach teils heftigen Regenfällen in der vergangenen Woche sind Pfützen und Wasser-Behälter wieder aufgefüllt – bei hohen Temperaturen und der entsprechenden Luftfeuchtigkeit perfekte Brutstätten für Kakerlaken, Schaben und Mückenlarven. Derzeit schwirren besonders viele Mücken über die Insel. Von einer Mückenplage ist bereits die Rede.

Nach heftigem Regen und Unwetter auf Mallorca: Mückenplage

Eine der mittlerweile heimischen Mückenarten gilt dabei als besonders gefährlich. Die Asiatische Tigermücke hat sich auf Mallorca eingenistet. Sie kann unter anderem das Dengue-Fieber übertragen, das beim Menschen eine schwere grippeähnliche Erkrankung auslösen kann.

Damit verbreitete die Tigermücke dieses Jahr bereits am Gardasee ihren Schrecken. In der Folge passte das Auswärtige Amt gar die Reisewarnung für die italienische Region an. Auf Mallorca ist bislang noch kein Fall von Dengue-Fieber bekannt. Die Nachbarinsel Ibiza vermeldete allerdings Erkrankungen.

Anders als andere Mückenarten geht die Asiatische Tigermücke auch im prallen Sonnenschein auf die Jagd. In ihrem rund einmonatigen Leben legen Tigermückenweibchen bis zu 200 Eier, Experten-Schätzungen zufolge überleben in der Regel vier von fünf Larven. Nach acht bis zehn Tagen sind die Mücken vollständig entwickelt. Die Asiatische Tigermücke ist knapp einen Zentimeter groß und gut an ihren weißen Punkten zu erkennen.

Mallorca: Sorge vor Dengue-Fieber durch die Asiatische Tiermücke

Nach Berichten der Mallorca-Zeitung wird die Mückenplage auch noch eine Zeitlang andauern. Ein Experte sprach davon, dass derzeit nicht nur Hochsaison für die Mücken sei, sondern auch ein Abebben in den Oktober hinein als unwahrscheinlich gelte. Für die Asiatische Tigermücke sei es außerdem unerheblich, ob es regne oder die Sonne scheine. Eine Hoffnung gebe es aber: die Temperaturen. Sobald es kühler werde, würden die Mücken sterben.

Bei einem Lebenszyklus von nur rund einem Monat könnte die Mücken den Temperaturen entsprechend auch keine Eier mehr legen, die Population würde somit verringert. Für Mallorca sei die Mückenplage ohnehin zwar lästig, aber eine "gewöhnliche Situation".

Was hilft gegen Stiche der Asiatischen Tigermücke?

Da es aber noch dauern wird, bis die Temperaturen auf den Balearen so weit sinken, müssen Touristen die Stiche ertragen oder vorbeugen. Helfen kann etwa lange Kleidung, auch Moskitonetze an Türen und Fenstern sind hilfreich. Vor allem Mückensprays sollten die Asiatische Tigermücke aber von einem Stich abhalten.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.