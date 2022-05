Schweinepest-Ausbruch in Baden-Württemberg

In einem Betrieb im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg kam es zu einem Schweinepest-Ausbruch. Was das nun bedeutet.

26.05.2022 | Stand: 16:38 Uhr

Die Afrikanische Schweinepest wurde bei einem landwirtschaftlichen Betrieb am Kaiserstuhl im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg nachgewiesen. Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Dabei handelt es sich um den ersten Fall in Süddeutschland„Es war eine Frage der Zeit, wann die Schweinepest auch Baden-Württemberg erreicht“, sagte eine Behördensprecherin. Die Landesregierung habe sich in den vergangenen Jahren intensiv auf einen möglichen Ausbruch vorbereitet, notwendige Maßnahmen vor Ort seien eingeleitet worden. „Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, dass das Ausbruchsgeschehen auf Wildschweineübergegangen ist.“

Schweinepest: Infektion verläuft für Tiere fast immer tödlich

Laut einem Bericht des SWR hat der betroffene Betrieb Freilandhaltung. Demnach könnten die Schweine also auch mit Wildschweinen in Berührung gekommen sein. Noch sind die weiteren Folgen unklar, es könnte jedoch in einem großen Umkreis ein Betretungsverbot ausgesprochen und Straßen gesperrt werden. Landwirtschaftsminister Hauk will am Mittag weitere Einzelheiten bekannt geben.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine schwere Viruserkrankung. Sie tritt ausschließlich bei Wildschweinen und Hausschweinen auf. Die Infektion verläuft fast immer tödlich und ist unheilbar. Für den Menschen oder für andere Tierarten ist die Krankheit zwar nicht ansteckend, allerdings kann ein großes Infektionsaufkommen zu enormen wirtschaftlichen Folgen in der Tierzucht kommen. Betroffenes Schweinefleisch und daraus hergestellte Lebensmittel können bedenkenlos verzehrt werden, dennoch werden zur Vorbeugung weiterer Ansteckungen infizierte Schweine beseitigt und von der Lebensmittelgewinnung ausgeschlossen.

Afrikanische Schweinepest bereits 2019 bei Wildschweinen in Deutschland

Zunächst hatte sich die Krankheit in Osteuropa verbreitet, oft wird sie durch infizierte Wildschweine verbreitet, die sich über Grenzen hinwegbewegen. 2019 wurden solche kranke Wildschweine auch in Deutschland entdeckt. Zuletzt wurden im Spree-Neiße-Kreis im Rahmen von Fallwildsuchen erneut infizierte Wildschweinkadaver entdeckt, nachdem sich die Situation während der Wintermonate beruhigt hatte. Schwere wirtschaftliche Schäden werden befürchtet, falls die Krankheit großflächig in Zuchtbetriebe eingeschleppt wird. Mitte Juli vergangenes Jahres wurde die Tierseuche erstmals in einem Schweinemastbetrieb in Deutschland registriert. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium sind Fälle bislang in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten.

