Skiunfall in Frankreich: Fünfjährige starb durch Zusammenstoß

Nach dem Tod einer Fünfjährigen bei einem Skiunfall in den französischen Alpen hat die Autopsie Aufschluss über die Todesursache gegeben.

18.01.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Die Untersuchung der Kinderleiche habe bestätigt, dass das Mädchen aufgrund des heftigen Zusammenstoßes mit einem Skifahrer gestorben sei, hieß es von der Staatsanwaltschaft Bonneville am Dienstag. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung eingeleitet. Er kam unter Auflagen auf freien Fuß.

Der Mann hatte das Mädchen am Wochenende im Skiort Flaine auf einer Piste mit hoher Geschwindigkeit umgefahren. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb das Kind im Helikopter auf dem Weg ins Krankenhaus. Französischen Medienberichten zufolge war das Mädchen mit seiner Familie zum Urlaub in Frankreich gewesen und hatte an einem Skikurs teilgenommen.