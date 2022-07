So erkennen und behandeln Sie einen Sonnenstich

Ein Sonnenstich kann dem Körper gefährlich werden, vor allem auch beim Kind. Auf welche Symptome man achten sollte und was im Notfall zu tun ist.

Welche Symptome hat ein Sonnenstich? Was tun, wenn jemand einen Sonnenstich hat? Klettern die Temperaturen deutlich über die 30-Grad-Marke, zählt eines: gut auf sich selbst und andere aufpassen. Denn an heißen Tagen ist der Körper damit beschäftigt, nicht zu überhitzen - und kann trotzdem in Probleme geraten. Neben dem Hitzschlag kann das vor allem ein Sonnenstich sein.

Hier die wichtigen Informationen zu Sonnenstich, Symptomen - und was zu tun ist, wenn der Ernstfall eingetreten ist.

Was ist ein Sonnenstich?

Ist man eine Weile lang ohne Kopfbedeckung in der prallen Sonne, können die Hirnhäute gereizt werden - in schweren Fällen kommt es sogar zu einer Hirnschwellung, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA. Dann liegt ein Sonnenstich vor.

Anzeichen und Symptome: So kann man einen Sonnenstich erkennen

Erkennen lässt sich ein Sonnenstich an

Kopfschmerzen und Nackenschmerzen oder Nackensteifigkeit

Schwindel

hochroter, heißer Kopf

Übelkeit und Erbrechen

Benommenheit

Übrigens: Die Beschwerden können auch auftreten, wenn man längst nicht mehr in der Sonne ist. Meist treten die Symptome am Abend ein, nachdem man tagsüber in der Sonne verbracht hat.

Sonnenstich-Symptome bei Kindern und Kleinkindern

Bei Kleinkindern äußert sich ein Sonnenstich häufig auch durch hohes Fieber, welches sie nach längerem Sonnenaufenthalt bekommen. "Kleine Kinder sind besonders gefährdet und sollten nie ohne Mütze in die brütende Sonne", rät Prof. Jörg Schlaak, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Ameos Klinikum St. Clemens im Oberhausen. Denn sie haben weniger Haare auf dem Kopf und eine dünnere Schädeldecke. Daher reagieren sie empfindlicher auf die Sonnenstrahlung.

Ist ein Sonnenstich gefährlich?

Ein leichter Sonnenstich ist zwar unangenehm, aber entsprechend behandelt nicht weiter gefährlich. Ein schwerer Sonnenstich kann allerdings zur Bewusstlosigkeit führen.

Erste Hilfe und Behandlung: Was tun bei Sonnenstich?

Die Erste Hilfe bei einem Sonnenstich ist leicht: Ab in den Schatten - und zwar so schnell wie möglich.

Kopf und Oberkörper lagert man laut BZgA am besten leicht erhöht.

Kopf mit kühlen Tüchern kühlen.

Der oder die Betroffene sollte sofort viel trinken.

Dauer: Wie lange dauert ein Sonnenstich?

Verliert die betroffene Person das Bewusstsein, wählt man den Notruf 112, so der Rat des DRK. Denn auch ein Sonnenstich ist nicht harmlos.

Im Schatten und nach entsprechender Flüssigkeitszufuhr sollten die Symptome innerhalb weniger Stunden abklingen. und maximal binnen zwei Tagen abgeklungen sein. Zeigen Sie länger Anzeichen, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Was ist der Unterschied zwischen Sonnenstich und Hitzschlag?

Sonnenstich und Hitzschlag haben ähnliche Symptome, der Hitzschlag ist aber noch gefährlicher. Bei einem Sonnenstich haben Sonneneinstrahlung und Hitze die Hirnhäute gereizt und schlimmstenfalls zu einer Hirnschwellung geführt. Von einem Hitzschlag ist der ganze Körper betroffen, der dann nicht mehr in der Lage ist, den Wärmestau abzubauen. Dies kann unter Umständen sogar tödlich enden. (mit dpa)