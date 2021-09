Störung behoben: Notrufe 110 und 112 wieder erreichbar - auch im Allgäu

Am Mittwoch gab es massive Probleme bei den Notrufnummern 112 und 110. Mittlerweile ist die Störung behoben. Die Ursache ist noch unklar.

29.09.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Update, 14.45 Uhr: Die Störung der Notrufnummern 112 und 110 ist nach Angaben der Deutschen Telekom und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe behoben. Sowohl die Feuerwehr- als auch die Polizeinotrufe seien wieder erreichbar, teilten Sprecher am Mittwochmittag mit. Im Telekom-Netz habe es am Mittwoch eine bundesweite Störung gegeben. Betroffen waren danach Anrufe aus dem Mobilfunk in das Festnetz. Somit seien auch einige Leitstellen für bis zu 40 Minuten nicht vom Handy aus erreichbar gewesen. Die Ursache sei noch unklar.

Störung beim Notruf 112 auch im Allgäu

In vielen Orten in Bayern war am Mittwoch die Notruf-Nummer 112 ganz oder teilweise gestört. Betroffen waren etwa der Großraum München, Regensburg oder Neumarkt in der Oberpfalz, hieß es auf der Informationsseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Auch andernorts in Deutschland war die Nummer mitunter nicht zu erreichen. Ebenfalls im Allgäu gibt es teils keine Verbindung zu 112 und 110, berichtet unser Kollege Thomas Schwarz. Laut warnung.bund.de tritt das Problem deutschlandweit auf.

Zu den Ursachen gab es zunächst keine Angaben. Auch die Katastrophenapp Katwarn hatte mancherorts gewarnt. An der Behebung der Störung werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es darin.

Wie die Hessenschau berichtet, soll der Fehler auf eine Netzstörung der Telekom zurückzuführen sein. Eine Sprecherin sagte hessenschau.de, man arbeite fieberhaft an der Lösung des Problems. Unter der 112 können Anrufer Feuerwehr und Rettungsdienste alarmieren.

Probleme mit der 112 in mehreren Bundesländern

In mehreren Bundesländern hat es am Mittwochmittag Probleme bei den Notrufnummern 112 und 110 gegeben. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gingen zahlreiche Warnmeldungen ein, wie auf der Website der Behörde ersichtlich war. Auch viele Kommunen und Städte informierten die Bürger: "Die Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst ist derzeit im Raum # München gestört", schrieb die Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt bei Twitter. Auch weitere Städte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz meldeten Störungen.

Landratsamt: Weiter versuchen, dort anzurufen

"Es können keine Anrufe angenommen werden. Alle Bürgerinnen und Bürger in Notsituationen werden gebeten, weitere Anrufversuche zu unternehmen", hieß es vom Landratsamt Erding. Der Notruf aus dem Mobilfunknetz sei auch im Kreis Paderborn nur eingeschränkt möglich, meldete der Kreis bei Twitter.