Stefan Banach - Google feiert einen der größten Mathematiker des 20. Jahrhunderts

Stefan Banach - der Name wird nicht jedem etwas sagen. Google würdigt den Mann heute mit einem schönen Doodle. Wer war Stefan Banach?

22.07.2022 | Stand: 08:06 Uhr

Stefan Banach wird heute von Google mit einem Doodle gefeiert. Ungewöhnlich: Der 22.07. ist weder Geburtstag noch Todestag des bekannten polnischen Mathematikers. Heute vor 100 Jahren wurde Banach offiziell zum Professor ernannt.

Stefan Banach wurde am 30. März 1892 in Krakau, Polen, geboren. Seine Mutter lernte er nie richtig kennen, sie verschwand wenige Tage nach seiner Geburt. Sein Vater schickte das Kind zu einer Familie in der Stadt geschickt, wo er aufwuchs. Weil er nur schlecht sah, wurde Stefan Banach als untauglich für den Militärdienst eingestuft und unterrichtete während des Ersten Weltkriegs an örtlichen Schulen.

Sehr früh entdeckte der junge Banach seine Faszination für die Mathematik. Nach der Veröffentlichung mathematischer Arbeiten, an denen er in seiner Freizeit arbeitete, erhielt er eine Stelle an der Technischen Universität Lemberg. 1920 heiratete er Łucja Braus, mit der er zwei Jahre später einen Sohn bekam.

Obwohl er keinen Universitätsabschluss hatte, wurde Banach dann 1922 promoviert.

Hugo Steinhaus, ein angesehener Mathematiker und Pädagoge, lernte den jungen Banach 1916 durch Zufall kennen und freundete sich mit ihm an. Steinhaus, ein früher Begründer der Spiel- und Wahrscheinlichkeitstheorie, bezeichnete Banach später als seine "größte wissenschaftliche Entdeckung".

Mit Hilfe von Steinhaus' Verbindungen begründete Banach die moderne Funktionalanalysis, einen völlig neuen Zweig der Mathematik. Viele Konzepte sind nach ihm benannt, darunter Banach-Räume, Banach-Algebra und die Banach-Steinhaus-Theorie, begründet Google die Entscheidung, ihm heute ein Doodle zu widmen: "Er leistete wichtige Beiträge zur Theorie topologischer Vektorräume, zur Maßtheorie, zur Integration, zur Mengenlehre, zu orthogonalen Reihen und zur Funktionalanalysis, die auch heute noch erforscht und angewendet werden."

Stefan Banach, der über 60 wissenschaftliche Arbeiten schrieb und als einer der einflussreichsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts gilt, erlag am 31. August 1945 einem Lungenkrebs.