Steinmeier darf nicht nach Kiew: Eklat statt Symbol

Bundespräsident Steinmeier wurde ein Besuch in Kiew verwehrt. Ein Trio aus der Ampel fordert nach einem Treffen in Kiew schwere Waffen für die Ukraine.

14.04.2022 | Stand: 09:44 Uhr

Der Zug Richtung Kiew stand schon bereit, es hätte eine symbolträchtige Reise zur politischen Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor werden können. Der Fahrgast jedoch war unerwünscht, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier musste seinen geplanten Besuch in Kiew abblasen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollte ihn nicht empfangen – ein bislang einmaliger Vorgang, jedenfalls ist offiziell nicht bekannt, dass ein Bundespräsident jemals von einem Regierungschef ausgeladen wurde. Die harsche Reaktion kam überraschend, das deutsch-ukrainische Verhältnis ist belastet und es könnte noch schwieriger werden. Denn nach seinem Affront machte Selenskyj einen zweiten diplomatischen Fehler und lud Olaf Scholz nach Kiew ein. Der Kanzler indes kann dem in der aktuellen Gemengelage kaum nachkommen.

Eine Reise Steinmeiers nach Kiew war schon lange im Gespräch

Steinmeier war schon während seines Besuchs in Helsinki vergangene Woche mit der Frage konfrontiert worden, ob und wann er in die Ukraine reisen werde. Seine Reise nach Polen – die am Dienstag stattfand und den ursprünglich am 29. März geplanten, wegen einer Corona-Infektion verschobenen, Besuch nachholen sollte – bot die Gelegenheit, in die ukrainische Hauptstadt weiterzureisen. Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hatte diese Option ins Spiel gebracht, Steinmeier bat sich eine Nacht Bedenkzeit aus und sagte dann zu.

Die Reise, an der sich neben Steinmeier und Duda auch die Staatschefs der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland beteiligen wollten, wurde aus Sicherheitsgründen unter größter Geheimhaltung organisiert. Ein erstes Warnzeichen, dass aus dem Besuch nichts werden könnte, gab es: Selenskyj sagte ein für Montag mit Steinmeier geplantes Telefonat ab. Erst später dämmerte den Diplomaten, dass dahinter die Unzufriedenheit Selenskyjs über Steinmeiers Russland-Politik während dessen Zeit als deutscher Außenminister stecken könnte, die dann auch zu der Ausladung führte.

Als Steinmeier am Dienstag ins Flugzeug stieg, um seine Polen-Reise zu beginnen, gab es aus Kiew weitere Signale, dass der Bundespräsident in Kiew nicht erwünscht sei.

Bilderstrecke

Frank-Walter Steinmeier: Leben und Karriere des amtierenden Bundespräsidenten von Deutschland

1 von 13 Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa 2 von 13 Frank-Walter Steinmeier ist am 5. Januar 1956 in Detmold (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er wuchs in Brakelsiek, heute ein Stadtteil von Schieder-Schwalenberg, in Nordrhein-Westfalen auf. Nach seinem Abitur 1974 leistete er zwei Jahre Wehrdienst. 1976 begann er ein Studium der Rechtswissenschaft in G... Bild: Christoph Soeder, dpa Frank-Walter Steinmeier ist am 5. Januar 1956 in Detmold (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er wuchs in Brakelsiek, heute ein Stadtteil von Schieder-Schwalenberg, in Nordrhein-Westfalen auf. Nach seinem Abitur 1974 leistete er zwei Jahre Wehrdienst. 1976 begann er ein Studium der Rechtswissenschaft in G... Bild: Christoph Soeder, dpa 3 von 13 Seit 27. Dezember 1995 ist Frank-Walter Steinmeier mit Elke Büdenbender verheiratet. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt. 1996 kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. Weil seine Frau unter einer Nierenkrankheit litt, spendete er ihr 2010 eine Niere und nahm sich danach einige Monate e... Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Seit 27. Dezember 1995 ist Frank-Walter Steinmeier mit Elke Büdenbender verheiratet. Die beiden haben sich im Studium kennengelernt. 1996 kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt. Weil seine Frau unter einer Nierenkrankheit litt, spendete er ihr 2010 eine Niere und nahm sich danach einige Monate e... Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 4 von 13 1975 trat Frank-Walter Steinmeier in die SPD ein. Der erste Meilenstein in seiner politischen Karriere war 1991, als Steinmeier Referent für Medienrecht und Medienpolitik in der niedersächsischen Staatskanzlei wurde. Unser Bild zeigt ihn 2009 beim Wahlkampf zur Bundestagswahl. Bild: Jochen Lübke 1975 trat Frank-Walter Steinmeier in die SPD ein. Der erste Meilenstein in seiner politischen Karriere war 1991, als Steinmeier Referent für Medienrecht und Medienpolitik in der niedersächsischen Staatskanzlei wurde. Unser Bild zeigt ihn 2009 beim Wahlkampf zur Bundestagswahl. Bild: Jochen Lübke 5 von 13 Unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (rechts) war Frank-Walter Steinmeier von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramtes. Das Foto zeigt sie 2002 kurz vor Beginn der Koalitionsgespräche von SPD und Grüne im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Bild: Andreas Altwein, dpa (Archivbild) Unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (rechts) war Frank-Walter Steinmeier von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramtes. Das Foto zeigt sie 2002 kurz vor Beginn der Koalitionsgespräche von SPD und Grüne im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Bild: Andreas Altwein, dpa (Archivbild) 6 von 13 Von 2005 bis 2009 war Steinmeier Bundesaußenminister und ab 2007 Vizekanzler von Deutschland. Unser Bild zeigt ihn im Oktober 2009 im Bundestag. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) Von 2005 bis 2009 war Steinmeier Bundesaußenminister und ab 2007 Vizekanzler von Deutschland. Unser Bild zeigt ihn im Oktober 2009 im Bundestag. Bild: Robert Schlesinger, dpa (Archivbild) 7 von 13 Bei der Bundestagswahl 2009 trat Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD gegen Angela Merkel (CDU) an. Bei den Zweitstimmen holte die SPD 23,0 Prozent, CDU/CSU kamen zusammen auf 33,8 Prozent und bildeten von 2009 bis 2013 eine Regierungskoalition mit der FDP. Steinmeier war in dieser ... Bild: DB Herb Sachs, dpa (Archivbild) Bei der Bundestagswahl 2009 trat Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidat der SPD gegen Angela Merkel (CDU) an. Bei den Zweitstimmen holte die SPD 23,0 Prozent, CDU/CSU kamen zusammen auf 33,8 Prozent und bildeten von 2009 bis 2013 eine Regierungskoalition mit der FDP. Steinmeier war in dieser ... Bild: DB Herb Sachs, dpa (Archivbild) 8 von 13 Von 2013 bis 2017 war Steinmeier im Kabinett unter Angela Merkel erneut Bundesaußenminister. Unser Bild zeigt ihn im Dezember 2016 bei einem Besuch der Flüchtlingssiedlung "Saadnayel 019" für syrische Flüchtlinge in der Bekaa-Ebene bei Zahlé (Libanon). Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) Von 2013 bis 2017 war Steinmeier im Kabinett unter Angela Merkel erneut Bundesaußenminister. Unser Bild zeigt ihn im Dezember 2016 bei einem Besuch der Flüchtlingssiedlung "Saadnayel 019" für syrische Flüchtlinge in der Bekaa-Ebene bei Zahlé (Libanon). Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild) 9 von 13 Bei der Wahl zum Bundespräsidenten ist Frank-Walter Steinmeier (SPD) 2017 gegen den Kemptener Alexander Hold (Freie Wähler) angetreten. Hold galt bei der Wahl als "Underdog" und konnte sich letztlich nicht gegen Steinmeiner durchsetzen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Bei der Wahl zum Bundespräsidenten ist Frank-Walter Steinmeier (SPD) 2017 gegen den Kemptener Alexander Hold (Freie Wähler) angetreten. Hold galt bei der Wahl als "Underdog" und konnte sich letztlich nicht gegen Steinmeiner durchsetzen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 10 von 13 Traditionell hält der Bundespräsident jedes Jahr im Schlosss Bellevue die Weihnachtsansprache. Am 25. Dezember 2021 hielt Steinmeier die Weihnachtsansprache zum fünften Mal. Die Rede im Wortlaut lesen Sie hier. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) Traditionell hält der Bundespräsident jedes Jahr im Schlosss Bellevue die Weihnachtsansprache. Am 25. Dezember 2021 hielt Steinmeier die Weihnachtsansprache zum fünften Mal. Die Rede im Wortlaut lesen Sie hier. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild) 11 von 13 Am 13. Februar 2022 tritt Frank-Walter Steinmeier erneut zur Wahl des Bundespräsidenten an. Er muss sich gegen zwei weitere Kandidaten und eine Kandidatin durchsetzen: Gerhard Trabert, den Die Linke ins Rennen geschickt hat, CDU-Mitglied Max Otte, den die AfD nominiert hat und Stefanie Gebauer, ... Bild: Britta Pedersen / Kay Nietfeld (2) / Oliver Berg, dpa (Mntage: AZ) Am 13. Februar 2022 tritt Frank-Walter Steinmeier erneut zur Wahl des Bundespräsidenten an. Er muss sich gegen zwei weitere Kandidaten und eine Kandidatin durchsetzen: Gerhard Trabert, den Die Linke ins Rennen geschickt hat, CDU-Mitglied Max Otte, den die AfD nominiert hat und Stefanie Gebauer, ... Bild: Britta Pedersen / Kay Nietfeld (2) / Oliver Berg, dpa (Mntage: AZ) 12 von 13 Der deutsche Bundespräsident hat viele Aufgaben: Zum Beispiel schlägt er dem Bundestag einen Kanzler oder eine Kanzlerin zur Wahl vor. Er ernennt und entlässt den Bundeskanzler oder die -kanzlerin, die Minister und Ministerinnen, Bundesrichter, Bundesbeamte, Offiziere und Unteroffiziere. Unter be... Bild: Bernd Von Jutrczenka, dpa Der deutsche Bundespräsident hat viele Aufgaben: Zum Beispiel schlägt er dem Bundestag einen Kanzler oder eine Kanzlerin zur Wahl vor. Er ernennt und entlässt den Bundeskanzler oder die -kanzlerin, die Minister und Ministerinnen, Bundesrichter, Bundesbeamte, Offiziere und Unteroffiziere. Unter be... Bild: Bernd Von Jutrczenka, dpa 13 von 13 Als Bundespräsident vertritt Steinmeier die BRD nach innen und nach außen und er vertritt sie völkerrechtlich. Er nimmt öffentliche Auftritte wahr, kann Verträge mit auswertigen Staaten schließen, deutsche Diplomaten beglaubigen und empfängt ausländische Diplomaten. Darüber hinaus hat er da... Bild: Britta Pedersen, dpa Als Bundespräsident vertritt Steinmeier die BRD nach innen und nach außen und er vertritt sie völkerrechtlich. Er nimmt öffentliche Auftritte wahr, kann Verträge mit auswertigen Staaten schließen, deutsche Diplomaten beglaubigen und empfängt ausländische Diplomaten. Darüber hinaus hat er da... Bild: Britta Pedersen, dpa 1 von 13 Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist seit 2017 Bundespräsident von Deutschland. Meilensteine seiner politischen Laufbahn, Hintergründe zu seinem Leben und die wichtigsten Aufgaben eines Bundespräsidenten sind in dieser Bildergalerie zusammengefasst. Bild: Wolfgang Kumm, dpa

Die Reaktionen in der Öffentlichkeit fielen einmütig aus. Selenskyj, wenn auch schwer unter dem Druck der Ereignisse stehend, habe einen Fehler gemacht, hieß es. Der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko brachte die Meinungen mit seiner Äußerung auf den Punkt, dass Steinmeier zwar Fehler gemacht, diese aber auch eingeräumt habe. Der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko sprach gleichzeitig die Hoffnung vieler aus. „Ich hoffe, dass der Besuch des Bundespräsidenten in Kiew nur aufgeschoben ist und in den kommenden Wochen nachgeholt werden kann“, erklärte er auf Twitter.

Lesen Sie auch

Absage an Bundespräsidenten Scholz lässt Kiew-Reise offen - Empörung wegen Steinmeier

Die Bundesregierung zeigte sich angesichts der Ausladung des Staatsoberhauptes vergleichsweise hilflos. Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner verwies darauf, dass der Bundespräsident bislang „sehr klar und eindeutig“ zur Ukraine Stellung bezogen habe. Außenministerin Annalena Baerbock erklärte am Rande ihres Besuchs in der malischen Hauptstadt Bamako, der Bundespräsident habe klargemacht, dass er die Absage bedauere. „Ich bedauere sie auch“, sagte die Grünen-Politikerin.

Eine Reise des Kanzlers Scholz ist zurzeit kaum denkbar

Für eher unsinnig wird in Berlin die Einladung erachtet, die die ukrainische Seite an Scholz aussprach. Man habe diese „zur Kenntnis genommen“, erklärte Büchner. Es wäre eine Überraschung, würde Scholz dem Aufruf schnell folgen. Nachdem das deutsche Staatsoberhaupt derart brüskiert wurde, kann der SPD-Politiker nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Würde er nach Kiew reisen, wäre der Gesichtsverlust für Steinmeier und die Bundesregierung groß.

Das zweite Hindernis ist größer. Scholz kann nur nach Kiew reisen, wenn klar ist, dass sein Besuch nicht mit einem Debakel endet. Dazu würde es derzeit aber mit Sicherheit kommen. Denn Selenskyj beharrt auf die Lieferung schwerer Waffen durch Deutschland, es wäre seine wichtigste Bitte im Gespräch mit dem Kanzler. Die Ampel-Regierung hat sich jedoch noch nicht auf eine Linie verständigt.

Bilderstrecke

Tote, Trümmer, Trauer: So brutal wüten die russischen Angreifer in der Ukraine

1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa 2 von 16 Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa 3 von 16 Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa 4 von 16 Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 5 von 16 Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa 6 von 16 Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 7 von 16 Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa 8 von 16 Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa 9 von 16 Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa 10 von 16 Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 11 von 16 Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa 12 von 16 Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 13 von 16 Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 14 von 16 Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa 15 von 16 Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa 16 von 16 Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa

Doch auch in der Ampel wächst der Druck. Mit Ungeduld verfolgen drei prominente Politiker der Koalition die zögerliche Haltung von Kanzler Scholz, was die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine betrifft. Das wurde auf einer gemeinsamen Video-Schalte der Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges, Verteidigung und Europa, Michael Roth ( SPD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Anton Hofreiter (Grüne), am Mittwoch mit Journalisten deutlich. Das Trio berichtete über seine Eindrücke aus direkten politischen Gesprächen mit ukrainischen Abgeordneten in Kiew.

„Es geht einmal um Waffen, die sofort eingesetzt werden können. Also sowjetisches Material, das in Europa und der ganzen Welt zusammengekratzt wird. Aber auch um moderneres Gerät“, präzisierte Hofreiter die Wünsche aus Kiew. Daran, dass er diese Forderung unterstützt, ließ er – wie seine beiden Mitreisenden – keinen Zweifel. Auch ihm sei klar, dass schwere Waffen, wie der Schützenpanzer Marder, nicht sofort ohne Training von der ukrainischen Armee genutzt werden könnten. Allerdings seien die ukrainischen Gesprächspartner der Ansicht, dass der Krieg noch lange dauern würde, Waffen wie der Marder also noch sehr wertvoll sein könnten. Diese Ansicht teile er, sagte Hofreiter.

"Wir müssen auf die Tube drücken", fordert SPD-Politiker Michael Roth

„Wir müssen auf die Tube drücken“, sagte Roth zum Thema Waffen. Denn er fürchte, dass eine russische Offensive bevorstehe, die „noch schlimmere Bilder“ von diesem Krieg erzeugen könnte. Es sei falsch zu behaupten, mit der Unterstützung der Ukraine werde Deutschland in den militärischen Konflikt hineingezogen: „Wir sind keine Kriegspartei.“

Nach Hofreiters Informationen gibt es einen Kabinettsbeschluss, der der Lieferung von schweren Waffen entgegensteht. Dieser Beschluss müsse dringend korrigiert werden, sagte der Grünen-Politiker. Scholz sollte endlich vorangehen beim Thema schwere Waffen und dem Importstopp von Kohle ab August und für Öl Ende des Jahres.

Strack-Zimmermann berichtete, dass eine Distanz zu Beginn der Gespräche später einer „wärmenden, freundschaftlichen“ Atmosphäre gewichen sei. Immer sei der „ungebrochene Wille“ spürbar gewesen, sich mit aller Macht gegen den russischen Angriff zur Wehr zu setzen.

Die Nachricht, dass Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine unerwünscht sei, erreichte das Trio erst nach den Gesprächen mit den Parlamentariern. „Das war nicht nur ungeschickt, sondern auch unfreundlich“, kritisierte Strack-Zimmermann. Sie habe vor der Rückfahrt auch wahrgenommen, dass es in der Ukraine selber über den Umgang mit Steinmeier „Irritationen“ gegeben habe. Man dürfe aber nie vergessen, dass die Menschen dort in „einem absoluten Albtraum leben“ würden.

Bilderstrecke

Unter russischem Beschuss: Tote und schwere Schäden in Memmingens Partnerstadt Tschernihiw