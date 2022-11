Studie: Warum es sich zu zweit gesünder schläft

Wer tief, lang und erholsam schläft, hat ein niedrigeres Risiko etwa für Depressionen. Paare sind dabei eindeutig im Vorteil, sagen Wissenschaftler.

Es gibt diese Tage, da wundert man sich ja über sich selbst. Weil sich der Morgenmuffel in einem ziemlich ausgeschlafen fühlt. Und man ganz flugs, ohne sich die Decke über den Kopf zu ziehen, aus dem Bett geklettert ist. Woran mag’s liegen? Vielleicht an diesem Wahnsinnswochenendwetter, das sich viel mehr nach Anfang Mai als nach Ende Oktober anfühlt? Oder an der Uhrumstellung? Weil – das muss auch alle Jahre wieder erst neu verinnerlicht werden – es mit der Winterzeit ja halb so wild ist. Weil es letztlich eine Stunde länger schlafen heißt, wenn die Uhren eine Stunde zurückgedreht werden. Und man so viel leichter aufsteht, wenn der Wecker 7 Uhr anzeigt, es aber schon 8 wäre.

Paare schlafen tiefer, länger und erholsamer

Andererseits bräuchten wir dieses Heckmeck gar nicht, Uhr vor, Uhr zurück, um uns ausgeschlafen zu fühlen. Wissenschaftler der University of Arizona wollen nämlich herausgefunden haben, dass der Mensch ohnehin besser schläft, wenn, ja wenn er nur jemanden neben sich liegen hat. Zu zweit ist die Schlafqualität höher, schreibt das HausArzt-PatientenMagazin mit Bezug auf die Studie. Und wer tiefer, länger und erholsamer schläft, ist nicht nur tagsüber entspannter und zufriedener, auch das Risiko für nächtliche Atemaussetzer und depressive Verstimmungen sinkt. Ob das auch gilt, wenn der Nebenschläfer beständig vor sich hin schnarcht oder dreimal rausmuss, ist nicht überliefert.

Nur in einem sind sich die Autoren sicher: Sobald Kinder mit ins Bett krabbeln, ist es mit dem besseren Schlaf vorbei. Erst recht an einem Sonntagmorgen Ende Oktober, an dem die Uhr zurückgestellt wurde und die lieben Kleinen um 5 wach sind statt um 6. Ja, es gibt Tage, da wundert man sich.