Viele Urlauber betroffen - heftiges Unwetter am Nordufer des Gardasees

Ein Unwetter hat gestern in Torbole am Nordufer des Gardasees gewütet. Die Stadt wurde überschwemmt, Straßen blockiert - viele Italien-Urlauber sind betroffen.

31.05.2023 | Stand: 16:23 Uhr

Unwetter in Torbole gestern: Besonders im nördlichen Bereich des Gardasees hat am Dienstag (30.5.2023) ein Gewitter gewütet. Vor allem in der Gemeinde Torbole, die am Ufer des Sees liegt, kam es zu heftigem Hagel.

Hagelkörner bilden Eisflächen - Stadt Torbole am Ufer des Gardasees überschwemmt

Der anfangs starke Wind verwandelte sich in einen Hagelsturm. Dieser hielt lange an und sorgte für massive Überschwemmungen. Hagelkörnern bildeten eine regelrechte Eisfläche - "optisch wie nach einem Schneefall", heißt es laut der Tiroler Tageszeitung in den italienischen Medien vor Ort.

Das Unwetter behinderte den Straßenverkehr, sodass die Hauptachse Gardesana nicht befahrbar war. Und auch in den Straßen von Torbole gab es viel Regen und Hagel. Ein Video der Tiroler Tageszeitung zeigt ein Auto in der Ortschaft, das zwar noch fährt, jedoch bis zur Mitte der Reifen unter Wasser steht. In Torbole sind derzeit zahlreiche Urlauber unterwegs - unter anderem aus Österreich und dem Allgäu.

Schwere Unwetter auch am Lago Maggiore in Italien

Auch am Lago Maggiore wüteten am Sonntag heftige Unwetter. Hagel und Sturm kippten ein Hausboot um, auf dem sich 25 Personen befanden. Vier davon kamen ums Leben. Sie hatten gerade Geburtstag gefeiert.