Zwei Autos stoßen auf der B312 frontal zusammen: Drei Menschen sterben

Eine 38 Jahre alte Frau kommt mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn ab und stößt dort mit einem zweiten Wagen frontal zusammen. Drei Menschen sterben.

02.11.2021

Drei Menschen sind bei einem Unfall an Allerheiligen auf der B 312 bei Uttenweiler (Landkreis Biberach) gestorben. Das teilt die Polizei mit. Eine 38 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Skoda gegen 17 Uhr in Richtung Biberach und kam in einer leichten Rechtskurve auf Höhe der Abzweigung nach Rupertshofen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einem Opel Corsa zusammen.

Unfall bei Uttenweiler: Alle drei Beteiligten sterben an ihren Verletzungen

Die 32-jährige Opelfahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer starben laut Mitteilung an ihren Verletzungen. Auch die Skodafaherin überlebte den Unfall nicht. Warum die 38-Jährige von ihrer Fahrbahn abkam, ist laut Polizei unklar.

Die Bundesstraße war circa drei Stunden komplett gesperrt. Es war eine örtliche Umleitung eingerichtet.

