Der Tatort am Sonntag ist nichts für schwache Nerven

Der Tatort "Das Nest" heute am 14.8., aus Dresden ist eine Wiederholung. Lohnt sich der Film? Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik des Grusel-Tatorts.

14.08.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Der Tatort "Das Nest" heute am Sonntag, 14. August, wurde erstmals 2019 ausgestrahlt und war die Premiere für die Dresdner Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) an der Seite von Karin Gorniak (Karin Hanczewski). Lohnt sich das Einschalten des Grusel-Tatorts? Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik.

Handlung und Schnellcheck: Worum geht es im Tatort "Das Nest" heute?

Ein junges Mädchen läuft nach einem Autounfall nachts allein durch den Wald. Statt Hilfe findet sie sich in einem Gruselkabinett wieder - und alarmiert die Polizei. Wenig später durchstreifen Gorniak, Winkler und ihr Chef Schnabel die Villa. In verborgenen Räumen sitzen vier mumifizierte Leichen - je zwei am Frühstückstisch und auf dem Sofa. Das fünfte Opfer liegt auf einem Stahltisch in der Küche, die einem Obduktionssaal gleicht.

Im Angesicht der Toten kommt es zum ersten Disput zwischen Gorniak, die den Täter in eine Falle locken will, und "Leo" Winkler, die nach Lehrbuch und "den Regeln" vorgehen will. Dann kehrt der Täter zurück - und entwischt ihnen.

Gorniak und Winkler verfolgen den Vermummten, der Menschen auf immer gleiche Weise ermordet und präpariert. Plötzlich steht er vor der gestandenen Polizistin - und rammt ihr ein Messer in den Bauch. Gorniak überlebt zwar, fällt aber aus. Das ist die Chance für Jungermittlerin "Leo", die schnell wieder Oberwasser hat - aber auch nach zwei Monaten noch keinen Anhaltspunkt, mit wem sie es überhaupt zu tun haben.

Gorniak lässt sich in die Asservatenkammer versetzen, traumatisiert, frustriert, enttäuscht. Offiziell sortiert sie Beweismittel in Kisten, im Hintergrund aber wirft sie all ihre Erfahrung in die Waagschale, um den Kerl zu fassen - und gibt "Leo" Tipps auf Distanz.

Schnellcheck: Das ist das Besondere am Tatort "Das Nest" heute

Wortwitz, Barockkulisse und lustiges Geplänkel sind im Dresdner "Tatort", Fehlanzeige. Der Tatort "Das Nest" aus Dresden ist ein Psychothriller und nichts für schwache Nerven. Besonders für Hanczewski war der Thriller eine intensive Erfahrung und Herausforderung, weil sie auch das Opfer spielt. "Mehr rauskommen aus der reinen Ermittlerinnenrolle kann man ja fast gar nicht", sagte sie. "In Extreme gehen zu dürfen, macht ja auch wahnsinnig Spaß."

Regisseur Alex Eslam ("Soko Köln", "Souls") schaffte Szenerien, die fesseln und abstoßen zugleich. "Der Film könnte auch im amerikanischen Kino laufen, ein Psycho-Schocker", fand Brambach damals. Autor Yesilkaya brauchte aber kein Blutbad, um den Horror zu beschreiben.

Das sind die Darsteller und Kommissare im Tatort "Das Nest"

Oberkommissarin Karin Gorniak: Karin Hanczewski

Oberkommissarin Leonie Winkler: Cornelia Gröschel

Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel: Martin Brambach

Christian Mertens: Benjamin Sadler

Nadine Mertens: Anja Schneider

Nikki Mertens: Runa Greiner

Bernd Haimann: Wolfgang Menardi

Maja Peters: Judith Neumann

Otto Winkler: Uwe Preuß

Aaron Gorniak: Alessandro Schuster

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Das Nest" heute?

Die Kritik lobte den spannenden Tatort damals als durchaus gelungen. Hier die Presseschau:

"Der Zuschauer kennt den Täter. Kein klassisches Whodunit also, sondern eine beklemmende Psycho-Tour-de-Force, wie man sie aus dem Skandinavienkrimi kennt." TV Spielfilm

"Sauber gebauter Serienkiller-Thriller, der allerdings ein bisschen mehr mit der Hybris des Täters hätte spielen dürfen. Für ein paar sehr beunruhigende Momente vorm Zubettgehen reicht es allemal." Spiegel Online

"Es ist selten, dass sich der Tatort beim klassischen Grusel und dem unerklärlichen Bösen bedient. Davon träumt man unruhig, muss sich aber andrerseits nicht wie sonst im Sonntagskrimi Sorgen um das gewöhnliche Elend der Welt machen." Süddeutsche

Tatort heute in der Wiederholung und Mediathek

Der Tatort "Das Nest" läuft am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD als Wiederholung aus dem Jahr 2019. Eine weitere Wiederholungen ist am Dienstag, 16. August um 1.15 Uhr im Ersten zu sehen. Nach Ausstrahlung ist die Tatort-Folge drei Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

