"Die Nacht gehört dir": Voss und Ringelhahn ermitteln heute zu einem Mord am Geburtstag

Die ARD zeigt heute Abend den Tatort "Die Nacht gehört dir". Lohnt sich das Einschalten für Krimi-Fans? Kritik, Darsteller und Handlung im Schnellcheck.

01.04.2022 | Stand: 07:30 Uhr

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit. Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt.

Ein Überblick über die Tatort-Folge, die am Freitag, 01. April, im Fernsehen gezeigt wird.

Was für ein Tatort kommt heute?

ARD (22.15 Uhr): Tatort Nürnberg, Folge 1122, "Die Nacht gehört dir"

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag wird Barbara Sprenger ermordet. Der Täter stach brutal mit einem Sushi-Messer auf die attraktive Geschäftsfrau ein, doch die wehrte sich offenbar nicht gegen den Angriff. Damit enden die ersten Erkenntnisse für die beiden Ermittler Voss und Ringelhahn bereits. Denn ansonsten hat der unbekannte Mörder keine Spur in der Wohnung hinterlassen. Und auch die Ermittlungen an Sprengers Arbeitsplatz, einem renommierten Immobilienunternehmen, bringen nichts Außergewöhnliches zu Tage. Erst als die Kommissare in das Privatleben der Ermordeten eintauchen, ergibt sich die erste Spur.

Bilderstrecke

Das sind die legendärsten Tatort-Ermittler

1 von 11 Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 2 von 11 Er war der Erste: Hauptkommissar Paul Trimmel. Das Bild zeigt eine Filmszene aus der ersten "Tatort"-Folge "Taxi nach Leipzig" (ARD) vom 29. November 1970. Gespielt wurde der Kommissar von Walter Richter (rechts). Bedroht wird er in der Szene von Schauspieler Paul Albert Krumm. Bild: Scharlau, dpa (Archivbild) Er war der Erste: Hauptkommissar Paul Trimmel. Das Bild zeigt eine Filmszene aus der ersten "Tatort"-Folge "Taxi nach Leipzig" (ARD) vom 29. November 1970. Gespielt wurde der Kommissar von Walter Richter (rechts). Bedroht wird er in der Szene von Schauspieler Paul Albert Krumm. Bild: Scharlau, dpa (Archivbild) 3 von 11 Die Schauspieler Udo Wachtveitl (rechts) und Miroslav Nemec (links) verkörpern schon seit 1991 die Münchner Kommissare Franz Leitmayr (rechts) und Ivo Batic (links). So haben die beiden insgesamt schon 84 Fälle gelöst - und sind damit Spitzenreiter. Doch die beiden ermitteln nicht allein. Schon seit 2014 ist Ferdinand Hofer als Kommissar Kalli Hammermann an ihrer Seite. Ein Dreiergespann, dass den Münchner Tätern auf der Spur ist. Bild: Markus Scholz, dpa (Archivbild) Die Schauspieler Udo Wachtveitl (rechts) und Miroslav Nemec (links) verkörpern schon seit 1991 die Münchner Kommissare Franz Leitmayr (rechts) und Ivo Batic (links). So haben die beiden insgesamt schon 84 Fälle gelöst - und sind damit Spitzenreiter. Doch die beiden ermitteln nicht allein. Schon seit 2014 ist Ferdinand Hofer als Kommissar Kalli Hammermann an ihrer Seite. Ein Dreiergespann, dass den Münchner Tätern auf der Spur ist. Bild: Markus Scholz, dpa (Archivbild) 4 von 11 Wahre Fans des Münchner Tatorts kennen auch ihn noch: Schauspieler Michael Fitz alias Carlo Menzinger, Oberkommissar. Ende 2007 verlies er die Münchner Batic und Leitmayr. Er begeleitete das Ermittlerduo seit 1991. Im Film wandert Carlo nach Thailand aus - im wahren Leben wollte er wohl mehr Zeit für andere Rollen haben. Bild: Ursula Düren, dpa (Archivbild) Wahre Fans des Münchner Tatorts kennen auch ihn noch: Schauspieler Michael Fitz alias Carlo Menzinger, Oberkommissar. Ende 2007 verlies er die Münchner Batic und Leitmayr. Er begeleitete das Ermittlerduo seit 1991. Im Film wandert Carlo nach Thailand aus - im wahren Leben wollte er wohl mehr Zeit für andere Rollen haben. Bild: Ursula Düren, dpa (Archivbild) 5 von 11 Christine Urspruch ist unter anderem aus dem Münsteraner Tatort bekannt. Sie spielt dort an der Seite von Jan Josef Liefers (links) und Axel Prahl. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) Christine Urspruch ist unter anderem aus dem Münsteraner Tatort bekannt. Sie spielt dort an der Seite von Jan Josef Liefers (links) und Axel Prahl. Bild: Henning Kaiser, dpa (Archivbild) 6 von 11 Besonders machen den Tatort auch seine Nebenrollen. Claus D. Clausnitzer (links) als der leicht kriminelle Vater von Kommissar Thiel, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Zweite von links) und Friederike Kempter als Kommissar-Anwärterin Nadeshda Krusenstern (Zweite von rechts). Die Rolle der Nadeshda Krusenstern hat den Tatort Münster allerdings im Jahr 2020 verlassen. Ihr Film-Ende war tragisch - sie wurde ermordet. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) Besonders machen den Tatort auch seine Nebenrollen. Claus D. Clausnitzer (links) als der leicht kriminelle Vater von Kommissar Thiel, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Zweite von links) und Friederike Kempter als Kommissar-Anwärterin Nadeshda Krusenstern (Zweite von rechts). Die Rolle der Nadeshda Krusenstern hat den Tatort Münster allerdings im Jahr 2020 verlassen. Ihr Film-Ende war tragisch - sie wurde ermordet. Bild: Bernd Thissen, dpa (Archivbild) 7 von 11 Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln seit 1997 im Kölner Tatort. Fast jede Folge endet an einer (übrigens fiktiven) Würstchenbude am Kölner Rheinufer. Momentan gibt es von dem Duo nach den Münchner Kommissaren Batic und Leitmayr die zweitmeisten Tatort-Folgen. Bild: Thomas Kost, dpa (Archiv) Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln seit 1997 im Kölner Tatort. Fast jede Folge endet an einer (übrigens fiktiven) Würstchenbude am Kölner Rheinufer. Momentan gibt es von dem Duo nach den Münchner Kommissaren Batic und Leitmayr die zweitmeisten Tatort-Folgen. Bild: Thomas Kost, dpa (Archiv) 8 von 11 "Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln." Ein Kult-Kommissar: Horst Schimanski. Kult vor allem deshalb, weil dieser Tatort-Ermittler nie ein Blatt vor den Mund nahm - Fluchen war Teil der Rolle. Schauspieler Götz George habe mit seiner Kultfigur eine neue "Krimi-Ära" eingeleitet, sagt Jörg Schöneborn, der ARD-Fiktion Koordinator. Der Schauspieler verstarb bereits im Juni 2016. Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) "Keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln." Ein Kult-Kommissar: Horst Schimanski. Kult vor allem deshalb, weil dieser Tatort-Ermittler nie ein Blatt vor den Mund nahm - Fluchen war Teil der Rolle. Schauspieler Götz George habe mit seiner Kultfigur eine neue "Krimi-Ära" eingeleitet, sagt Jörg Schöneborn, der ARD-Fiktion Koordinator. Der Schauspieler verstarb bereits im Juni 2016. Bild: Martin Athenstädt, dpa (Archivbild) 9 von 11 Seit 1999 im Repertoire der Tatort-Ermittler ist auch Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (rechts). Allerdings ermittelt dieser aus Wien in Österreich. Die österreichische Abwechslung gefällt den deutschen Fans wohl. Seit 2011 hat er Bibi Fellner (links) an seiner Seite. Adele Neuhauser spielt die Charakterfrau, die im Film durchaus mit psychischen Problemen kämpft und eine Alkoholsucht hinter sich hat. Bild: Hubert Mican, dpa (Archivbild) Seit 1999 im Repertoire der Tatort-Ermittler ist auch Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer (rechts). Allerdings ermittelt dieser aus Wien in Österreich. Die österreichische Abwechslung gefällt den deutschen Fans wohl. Seit 2011 hat er Bibi Fellner (links) an seiner Seite. Adele Neuhauser spielt die Charakterfrau, die im Film durchaus mit psychischen Problemen kämpft und eine Alkoholsucht hinter sich hat. Bild: Hubert Mican, dpa (Archivbild) 10 von 11 Diese Tatort-Reihe wurde in der Fan-Gemeinde viel diskutiert. Der erfolgreiche Produzent und Schauspieler Til Schweiger (rechts) ermittelt im Hamburger Tatort. Das Ermittlerduo um Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim, links) brachte seit 2013 insgesamt sechs Folgen in die ARD. "Tschiller - Off Duty" schaffte es sogar in die deutschen Kinos. Dieses Bild ist aus der bislang letzten Hamburg-Tatort-Folge, "Tatort: Tschill Out", die im Januar 2020 ausgestrahlt wurde. Bild: Christine Schröder/NDR, dpa (Archivbild) Diese Tatort-Reihe wurde in der Fan-Gemeinde viel diskutiert. Der erfolgreiche Produzent und Schauspieler Til Schweiger (rechts) ermittelt im Hamburger Tatort. Das Ermittlerduo um Nick Tschiller (Til Schweiger) und Yalcin Gümer (Fahri Yardim, links) brachte seit 2013 insgesamt sechs Folgen in die ARD. "Tschiller - Off Duty" schaffte es sogar in die deutschen Kinos. Dieses Bild ist aus der bislang letzten Hamburg-Tatort-Folge, "Tatort: Tschill Out", die im Januar 2020 ausgestrahlt wurde. Bild: Christine Schröder/NDR, dpa (Archivbild) 11 von 11 Odenthal und Kopper: Ulrike Folkerts ermittelt als Lena Odenthal (links) in Ludwigshafen schon seit 1989. An ihrer Seite war bis zum Jahr 2014 Andreas Hoppe alias Mario Kopper (rechts). Lena Odenthal ist die dienstälteste Ermittlerin im ARD-Tatort. 2014 wurde Kopper durch "Johanna Stern" (Sabine Hackenberg) ersetzt. Jetzt heißt es also: Frauenpower in Ludwigshafen. Bild: Ulrich Perrey, dpa (Archivbild) Odenthal und Kopper: Ulrike Folkerts ermittelt als Lena Odenthal (links) in Ludwigshafen schon seit 1989. An ihrer Seite war bis zum Jahr 2014 Andreas Hoppe alias Mario Kopper (rechts). Lena Odenthal ist die dienstälteste Ermittlerin im ARD-Tatort. 2014 wurde Kopper durch "Johanna Stern" (Sabine Hackenberg) ersetzt. Jetzt heißt es also: Frauenpower in Ludwigshafen. Bild: Ulrich Perrey, dpa (Archivbild) 1 von 11 Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Schon seit 1970 ermitteln Film-Kommissare im Tatort und schaffen für viele Begeisterte ein Sonntags-Ritual. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gibt es jeden Sonntag eine Folge des beliebten Krimis. Eine Auswahl der Kult-Tatort-Kommissare der letzten 50 Jahre in Bildern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild)

Wie heißen die Schauspieler im heutigen Tatort?

Diese Schauspieler treten im Tatort heute Abend auf (Auswahl):

Dagmar Manzel: Paula Ringelhahn

Fabian Hinrichs: Felix Voss

Eli Wasserscheid: Wanda Goldwasser

Andreas Leopold Schadt: Sebastian Fleischer

Matthias Egersdörfer: Michael Schatz

Anna Tenta: Babs Sprenger

Wie gut ist der Tatort heute Abend?

So bewerteten die Medien die Nürnberger Tatort-Folge aus dem Jahr 2020:

Der Spiegel: „Dieser ‚Tatort‘ ist elegant gebaut und mit exquisiter Musik von Bill Evans bis Fever Ray ausgestattet. Aber es stört im Verlauf der Handlung doch, dass die auf Distanz achtende Frau im Zentrum des Geschehens auch immer auf Distanz zum Publikum gehalten wird. Wir werden in Rückblenden zwar an sie herangeführt, doch nicht recht schlau aus ihr." (lesen Sie auch: Serbien - Deutschland in der WM-Qualifikation der Frauen: Übertragung, Termin und alle Infos)

Süddeutsche Zeitung: "'Die Nacht gehört dir‘ ist spannungstechnisch nicht ganz so umwerfend wie die Vorgängerfolge ‚Ein Tag wie jeder andere‘ vom vergangenen Februar, aber dies ist schließlich kein Thriller, sondern eine Philosophie über die Möglichkeit und Unmöglichkeit des Miteinanderlebens. Kommissar Voss verliebt sich in die Frau, die am Wochenmarkt den Honig verkauft, man verabredet sich fürs Kino. Liebe ist hier: Vorfreude, also die unkomplizierteste Spielart. Liebe kann auch sein: etwas, das man mit ein paar Klicks im Netz wieder kappen kann." (Lesen Sie auch: Oscars 2022: "Coda" als bester Film ausgezeichnet)