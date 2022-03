"Außergewöhnlich packend": Diese drei "Tatorte" sehen Sie heute Abend im Fernsehen

Tatort heute Abend: In drei spannenden Folgen ermitteln die Kommissare der beliebten Krimi-Reihe heute im Fernsehen. Kritik, Darsteller und Inhalt der Episoden.

Seit 1970 wird der "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt und erfreut sich seither enormer Beliebtheit beim deutschen Publikum. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr fiebern und rätseln zahlreiche Zuschauer mit den Ermittlern der ARD-Krimireihe mit.

Doch auch unter der Woche wird der Tatort im TV-Programm ausgestrahlt. Ein Überblick über die Tatort-Folgen, die heute Abend, 14. März, im Fernsehen gezeigt werden.

Was für ein Tatort kommt heute?

MDR (20.15 Uhr), Tatort Münster, Folge 745, "Tempelräuber"

Wie ärgerlich! Herbert Thiel, dem Vater des Tatort-Ermittlers, wird vor der Nase sein Taxi weggeschnappt. Gerade dieses Taxi wird dem Theologen Ludwig Mühlenberg zum Verhängnis. Der Regens, der das Priesterseminar in Münster leitet, wird von dem Wagen überfahren. Prof. Karl-Friedrich Boerne, der nur zufällig vor Ort ist, will helfen - mit bösen Folgen. Denn auch der Mediziner wird bei seinem Rettungsversuch verletzt und muss sich fortan mit zwei eingegipsten Armen herumärgern. Eine Plage, die nicht bei Boerne selbst, sondern auch bald bei seinen Kollegen für Unmut sorgt.

Das Fazit von RP Online zum Münster Tatort aus dem Jahr 2009: „Ein ‚Tatort‘ nämlich, der gleichermaßen amüsant, spannend und feinfühlig mit einem komplexen Thema umging."

Darsteller in "Tempelräuber" (Auswahl):

Axel Prahl: Frank Thiel

Jan Josef Liefers: Prof. Karl-Friedrich Boerne

Ulrich Noethen: Hans Wolff

Johanna Gastdorf: Karin Ellinghaus

Welcher Tatort kommt heute Abend?

HR (21.45 Uhr), Tatort Schwarzwald, Folge 1087, "Für immer und dich"

Seit 18 Monaten ist die 15-jährige Emily aus Freiburg verschwunden. Doch ihre Mutter Michaela Arnold ist überzeugt, die Jugendliche vor ihrem Wohnhaus gesehen zu haben. Hauptkommissar Friedemann Berg dagegen ist misstrauisch. Er glaubt nicht so recht daran, dass die Jugendliche noch am Leben ist. Seine Kollegin Franziska Tobler will den Hinweisen jedoch nachgehen. Und tatsächlich wird die Ermittlerin fündig.

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) hat nicht mehr damit gerechnet, dass das verschwundene Mädchen nochmal auftaucht, aber jetzt haben er und Franziska Tobler (Eva Löbau) tatsächlich Spuren von ihr gefunden (undatierte Szene). Bild: Benoit Linder, dpa/SWR/ARD (Archiv)

Das Fazit der Kritik-Seite Film-Dienst zum Schwarzwald Tatort aus dem Jahr 2019: "Mit flirrenden Sommerbildern inszenierter (Fernseh-)Krimi, der sein schwieriges Sujet dank eines sensiblen Drehbuchs und hervorragender Darsteller außergewöhnlich packend meistert. Die Kriminalhandlung rückt dabei zugunsten einer intensiven Studie von Lebenslügen in den Hintergrund."

Darsteller in "Für immer und dich" (Auswahl):

Eva Löbau: Franziska Tobler

Hans-Jochen Wagner: Friedemann Berg

Steffi Kühnert: Cornelia Harms

Andreas Lust: Martin Nussbaum

Meira Durand: Emily Arnold

Wie heißen die Schauspieler im heutigen Tatort?

RBB (22.15 Uhr), Tatort Stuttgart, Folge 875, "Spiel auf Zeit"

Der Häftling Volker Zahn soll von der JVA Stammheim in ein anderes Gefängnis verlagert werden. Doch bei dem Gefangenentransport kommt es zu einem Überfall, in dessen Zuge Zahn befreit wird und entkommen kann. Die Stuttgarter Hauptkommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz heften sich an seine Spur. Und bekommen dabei ein unerwartetes Hilfsangebot aus dem Gefängnis. (Lesen Sie auch: Neue Zeitrechnung: Hamilton eröffnet Jagd auf Verstappen)

Richy Müller (l, als Kommissar Thorsten Lannert) und Felix Klare (als Sebastian Bootz) in einer Szene des SWR-Tatorts «Spiel auf Zeit» (undatierte Aufnahme). Bild: Stephanie Schweigert, dpa/SWR (Archiv)

Das Fazit von serienjunkies.de zu dem Stuttgarter Tatort aus dem Jahr 2013: „Trotz gekonnt inszenierter Schießereien und der einen oder anderen gelungenen Wendung gibt es auch in der Inszenierung immer wieder Störfaktoren, die ein konzentriertes Mitfiebern sabotieren. Die musikalische Untermalung, die in ihrer Machart oft an das auditive Intro einer beliebigen Gameshow erinnert, überschattet die Hintergrundgeräusche allzu penetrant. Auch, dass zudem ganze Gesprächspassagen nachsynchronisiert werden mussten, schadet der Atmosphäre des Werkes.“ (Lesen Sie auch: Alles außer Fußball: Ligen erfreut über Seiferts TV-Projekt)

Darsteller in "Spiel auf Zeit" (Auswahl):